‘Bira içtiler’ diye kadınlara saldıran iki kişi tutuklandı

İstanbul’un Bahçeşehir ilçesinde bir grup kadın ‘bira içtikleri’ gerekçesiyle üç erkeğin saldırısına uğradığına ilişkin sosyal medyada görüntüler paylaştı. Olayla ilgili gözaltına alınan üç kişiden ikisi tutuklandı.

Görsel: Twitter

Ayşe S. isimli Twitter’da kullanıcısı teyzesi ve komşularıyla oturdukları sitenin bahçesinde dövüldüklerine dair fotoğraf ve videolar paylaştı. Görüntülerde bir kadının yüzünün kanlar içerisinde olduğu görülüyor.

Kullanıcı, faillerin kadınlara ‘bira içtikleri için saldırdığını’ söyledi.

DHA’nın aktardığına göre Ayşe T. ve akrabalarını dövdükleri söylenen kişiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç kişi adliyeye sevk edildi. Zeki A. ve Cihan A. tutuklanırken Emrah A. adli kontrol uygulanarak serbest kaldı.

Polisi taraflar arasında önceki tarihlerde, ‘çocuk meselesi yüzünden tartışma çıktığını ve husumetli olduklarını’ iddia etti.