Polis okulu arazisinin satışı: İBB, protokolü ‘ticari sır’ diye paylaşmıyor

CANAN COŞKUN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraki KİPTAŞ, İstanbul’un Etiler semtindeki polis okulu arazisinin 208 milyon avroya satışıyla ilgili açıklamasında Yapı ve Yapı şirketinin araziyi almak için bankadan 208 milyon avro kredi çektiği, İBB’ninse imzalanan protokole göre 2 milyar 80 milyon TL aldığı belirtildi, ancak protokol ‘ticari sır’ olduğu gerekçesiyle paylaşılmadı.

Fotoğraf: Diken

Etiler polis okulu arazisinin 6 Aralık 2021’de halen Atatürk Havalimanı’na millet bahçesi projesini de üstlenen Yapı ve Yapı’ya 208 milyon avroya satıldığını Diken ortaya çıkarmıştı. Haberin yayımlanmasının ardından İBB’den bir hafta boyunca ses çıkmamıştı.

Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker, 6 Haziran’daki yazısında söz konusu satışı hatırlatıp İBB’nin bunu izah etmesi gerektiğini belirtince beklenen açıklama Toker’e geldi.

Toker, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un kendisini arayarak ilettiği, satış süreci anlatan yazılı açıklamayı bugünkü köşesine taşıdı. Açıklamada ne tapu kaydındaki satış bedelinden ne de satış tarihinden bahsedildi.

Bunun üzerine Diken’in ulaştığı KİPTAŞ yetkilisi şunları söyledi: ”İBB projedeki payını 8 Kasım 2021’de yaptığı protokolle devretti. Tapunun devredilmesi için protokolde yazan bazı yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor. Tapu 6 Aralık 2021’de devredildi. Protokol tarihiyle tapu devri arasındaki süre, protokoldeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için tanınan makul süredir.

İBB’nin aldığı tutar 2 milyar 80 milyon TL’dir. Bahsedilen 208 milyon avro karşı tarafın hisseyi alabilmek için kullandığı kredi ipoteğinin tutarıdır. Şirket isterse projenin tamamı kadar kredi çekebilir.”

KİPTAŞ yetkilisi, söz konusu devir işlemi yapılırken araziye inşa edilen yapıların kat irtifakının yapıldığını, imar planlarının Danıştay kararıyla iptal edildiğini söyledi.

İBB, açıklamada bahsedilen söz konusu hisse devriyle ilgili satış protokolünü ‘ticari sır’ olduğu gerekçesiyle paylaşmadı.

Belediyeye ve bakanlığa yazı gitti

Öte yandan Etiler polis okulu arazisinin imara açılmasıyla ilgili hukuki süreci başlatan ve imar planlarını iptal ettiren Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Beşiktaş Belediyesi’ne ve Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’ne yazı yazarak ‘ruhsatsız kaçak inşaatın ivedilikle durdurulması için gerekli işlemlerin yapılmasını’ talep etti.

Ne olmuştu?

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında da adı geçen İstanbul’un Etiler semtindeki polis okulu arazisinin Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından 6 Aralık 2021’de Yapı ve Yapı şirketine 208 milyon avroya satıldığı ortaya çıkmıştı. Halen Atatürk Havalimanı’na yapılması planlanan millet bahçesi projesini de üstlenmiş bulunan şirket, tapu kaydına göre arazinin bedelini Vakıflar Bankası’ndan kullandığı krediyle ödemişti.

Polis okulu arazisi, 2018’de İBB yönetimi henüz AKP’li Kadir Topbaş’dayken 2 milyar 660 milyon TL karşılığında İBB’nin iştiraki KİPTAŞ’a verilmişti. KİPTAŞ da projenin yükleniciliği için bir ihale düzenlemiş, ihaleyi Yapı ve Yapı ve ASTAŞ şirketleri kazanmıştı.

Söz konusu satışı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun aralarında bulunduğu CHP’liler İBB’nin önünde protesto etmiş, arazinin ‘kent parkı’ olmasını talep ettiklerini söylemişlerdi.

İBB yönetimi İmamoğlu’na geçtikten sonra arazinin park olmasına yönelik herhangi bir işlem yapılmamıştı. Halk TV’de 20 Aralık 2021’de yayınlanan habere göre, İBB 2 milyar 80 milyon TL karşılığında hisselerini devrederek projeden çekilmişti.

Polis okulu arazisine inşa edilen yapının imar planları 20 Eylül 2019’da iptal edilmiş, Danıştay da İBB’nin hisse devrinden altı ay önce yani 28 Haziran 2021’de bu kararı kesinleştirmişti.

Akat Mahallesi’nin ortasındaki devasa kazı alanı öylece dururken iki hafta önce arazide yeniden inşaat çalışmaları başladı. Yapı ve Yapı şirketini sitesinde projenin tamamlanınca nasıl görüneceğine ilişkin görseller de yer alıyor.