Polis Okulu arazisinin satışı: İBB’ye sorular

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Etiler Polis Okulu arazisinin altı ay önce Yapı&Yapı şirketine 208 milyon avroya satılmasıyla ilgili açıklama yayımladı.

Fotoğraf: Diken

Mimarlar Odası’nın sitesindeki açıklamada okul arazisine inşa edilmesi planlanan yapının imar planının iptal edilmesi için dava açıldığı hatırlatıldı. Davanın Gezi Parkı davasında verilen kararlar nedeniyle tutuklu bulunan Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman ve Can Atalay’ın inceleme ve çalışmalarıyla kazanıldığı belirtildi.

Arazide hali hazırda süren inşaatın ‘kaçak’ olduğu belirtilen açıklamada, araziyi satan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ve ‘arazinin yeniden yapılaşmaya açılmasında sorumluluğu bulunanlara’ sorular yöneltildi:

Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisinin imar planları iptal edilmişken buradaki yapılaşma hangi imar planına dayandırıldı?

İmar planları mahkeme kararıyla iptal edilen bir alanın satış bedeli nasıl belirlendi?

Ne olmuştu?

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında da adı geçen İstanbul’un Etiler semtindeki polis okulu arazisinin Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından 6 Aralık 2021’de Yapı&Yapı şirketine 208 milyon avroya satıldığı ortaya çıkmıştı. Halen Atatürk Havalimanı’na yapılması planlanan millet bahçesi projesini de üstlenmiş bulunan şirket, tapu kaydına göre arazinin bedelini Vakıflar Bankası’ndan kullandığı krediyle ödemişti.

Polis okulu arazisi, 2018’de İBB yönetimi henüz AKP’li Kadir Topbaş’dayken 2 milyar 660 milyon TL karşılığında İBB’nin iştiraki KİPTAŞ’a verilmişti. KİPTAŞ da projenin yükleniciliği için bir ihale düzenlemiş, ihaleyi Yapı&Yapı ve ASTAŞ şirketleri kazanmıştı.

Söz konusu satışı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun aralarında bulunduğu CHP’liler İBB’nin önünde protesto etmiş, arazinin ‘kent parkı’ olmasını talep ettiklerini söylemişlerdi.

İBB yönetimi İmamoğlu’na geçtikten sonra arazinin park olmasına yönelik herhangi bir işlem yapılmamıştı. Halk TV’de 20 Aralık 2021’de yayınlanan habere göre, İBB 2 milyar 80 milyon TL karşılığında hisselerini devrederek projeden çekilmişti.

Akat Mahallesi’nin ortasındaki devasa kazı alanı öylece dururken iki hafta önce arazide yeniden inşaat çalışmaları başladı.

Polis Okulu arazisinin tapu kaydı söz konusu alanın 6 Aralık 2021’de 208 milyon avro karşılığında Yapı&Yapı şirketine satıldığını ortaya çıkardı.

İBB’den haberdeki bilgilerle ilgili henüz bir açıklama gelmedi.