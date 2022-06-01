İBB, Polis Okulu arazisini Atatürk Havalimanı’nı millet bahçesine çevirecek şirkete sattı

CANAN COŞKUN

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla kamuoyunun haberdar olduğu İstanbul Etiler Polis Okulu arazisinin Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Atatürk Havalimanı’na yapılması planlanan millet bahçesi projesini üstlenen Yapı&Yapı şirketine 6 Aralık 2021’de 208 milyon avroya satıldığı ortaya çıktı. Şirket arazinin bedelini Vakıflar Bankası’ndan kullandığı krediyle ödedi.

İstanbul’un en değerli arazilerden

İstanbul’un en değerli arazilerinden biri olan Etiler’deki Polis Okulu, 2012’de bakanlar kurulu kararıyla riskli alan ilan edilerek kapatılmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bu gelişmeden sonra aynı yıl arazide alışveriş merkezi ve rezidans yapılmasına imkan sağlayan imar planlarını hazırlamıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait 32 bin metrekarelik arazi 430 milyon TL değerle İBB’ye devredilmişti.

TMMOB’ye bağlı Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası da bu imar planına karşı 6 Mayıs 2013’te dava açmıştı.

Yasin el Kadı’yla Bilal Erdoğan

Kamuoyu söz konusu araziyle ilgili olup bitenden Aralık 2013’te patlak veren yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının sızdırılan telefon konuşmalarıyla haberdar olmuştu.

‘Bizzat takip edeceğim’

25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sürecinde internete sızan tapelere göre arazi Suudi Arabistanlı işadamı Yasin el Kadı’yla Bilal Erdoğan’ın ortak olduğu Bosphorus şirketine ihalesiz verilmişti. Araziye yapılacak yatırımı bizzat o dönemin başbakanı, şimdinin cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan takip etmiş, Bilal Erdoğan’ın şirketi için yüzde 10 komisyon istemiş, ortaklarsa bu duruma isyan etmişti. Dahası Erdoğan, arazinin Bosphorus’a satışında dönemin İBB başkanı Kadir Topbaş’a da emir vermiş. Buna ilişkin teknik takibe takılan telefon görüşmelerindeyse Erdoğan, oğlunun gizli ortağı olduğu ileri sürülen Usame Kutub’a “Ben sizin orayla ilgili Kadir beyle görüştüm. ‘Bizzat ben takip edeceğim’ dedi” ifadeleri yer almıştı.

Ayrıca Bosphorus şirketinin yöneticisi Abdülkerim Çay, Bilal Erdoğan ve Şenol Kazancı görüşmüş, Kazancı, konuyu Erdoğan’a iletmişti. Erdoğan da dönemin başbakanlık müsteşarı İçişleri bakanı Efkan Ala’ya görev vermişti. Kazancı, “Ben Efkan Ala’yla konuşayım mı” diye üsteleyince, Erdoğan Kazancı’ya, “Gerek yok, konuştuk konuştuk” demişti. Görüşmelerde emniyet arazisinin önce Hazine’ye sonra KİPTAŞ’a devredilmesi, ardından da söz konusu şirketlere verilmesi planlanıyordu.

İki odanın açtığı dava kapsamında alınan iki bilirkişi raporunda arazinin imar planının şehircilik ilkelerine ve hukuka aykırı olduğu tespit edildi.

Bu sırada arazi 2 milyar 660 milyon TL karşılığında İBB’nin iştiraki KİPTAŞ’a satıldı. KİPTAŞ da projenin yükleniciliği için bir ihale düzenledi. İhaleyi Yapı&Yapı şirketiyle ASTAŞ Gayrimenkul şirketi kazandı.

Mahkemeye taşındı

Bu gelişmeler olurken imar planının iptali istemiyle açılan davaya bakan İstanbul 7’nci İdare Mahkemesi, 30 Ekim 2018’de davayı davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı lehine reddetti. Karara itiraz edilince dosya istinaf mahkemesine taşındı.

İstinaf başvurusunu değerlendiren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4’üncü İdari Dava Dairesi, 20 Eylül 2019’da imar planını iptal etti.

Bu tarihten sonra araziyle ilgili herhangi bir işlem yapılmadı ta ki Kasım 2021’e kadar. Halk TV’den İsmail Saymaz, 20 Aralık 2021 tarihli haberinde İBB’nin Kasım 2021’de 2 milyar 80 milyon TL karşılığında hisselerini devrederek projeden çekildiğini öne sürmüştü, ancak tapu kayıtları gerçeğin böyle olmadığını gösteriyor.

Rezidans ve AVM yapılıyor

İnşaatın önündeki bilgilendirme levhasına göre yapı ruhsatı 1 Kasım 2018’de verildi. Tapu kayıtlarına göre 7 Kasım 2018’de de kat irtifakı kuruldu. Buna göre araziye inşa edilen yapı üç ayrı blokta toplam 516 bağımsız bölümden oluşan bir rezidans ve alışveriş merkezi olacak.

Tapu kayıtlarına göre, İBB 6 Aralık 2021’de söz konusu araziyi 208 milyon avroya Yapı&Yapı şirketine sattı. Yapı&Yapı şirketi 208 milyon avroyu Vakıflar Bankası’ndan kullandığı krediyle ödedi.

İnşaat iki hafta önce başladı

Etiler Polis Okulu arazisinin o günden bu yana hâlâ herhangi bir imar planı bulunmuyor, ancak buna rağmen yaklaşık iki hafta önce arazide inşaat çalışmaları yeniden başladı. İş makineleri ve hafriyat taşıyan kamyonların çalıştığı araziye temel atıldığı görüldü.