KONDA Araştırma’nın kurucusu Tarhan Erdem hayatını kaybetti

Konda Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin kurucusu, eski sanayi ve teknoloji bakanı ve eski CHP genel sekreteri Tarhan Erdem 89 yaşında hayatını kaybetti.

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Erdem, Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi görüyordu.

Konda’nın Twitter hesabı üzerinden ölüm haberi “Başımız sağ olsun…” ifadeleriyle duyuruldu.

Hayatı

1933’te Bartın, Kurucaşile’de doğdu. 1959’da İTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nden mezun oldu. 1959-1995 arasında Türkiye Şeker Fabrikaları, Millî Savunma Bakanlığı altyapı tesisleri, Şişecam topluluğuna bağlı Cam Elyaf Sanayi A.Ş., Doğan Holding gibi farklı kurum ve kuruluşlarda proje ve kontrol mühendisliği, genel müdürlük ve genel koordinatörlük gibi görevlerde bulunduktan sonra 1987’de KONDA Araştırma ve Danışmanlık şirketini kurdu.

Farklı dönemlerde Milliyet ve Radikal gazetelerinde köşe yazıları yazdı. Radikal gazetesinin yayımına son verilmesinin ardından köşe yazılarına T24’te devam etti.

1953’te kaydolduğu CHP’de belde yöneticiliğinden, genel sekreterliğe kadar bütün kademelerde çalıştı. Öğrenci dernekleri ve meslek odalarında yönetim kurulu üyeliği ve Türk Devrim Ocakları’nın genel başkanlığını da yaptı.

1977’te İstanbul milletvekili seçildi. 1977 haziranında güvenoyu alamayan Bülent Ecevit hükümetinde sanayi ve teknoloji bakanıydı.

Erdem evli ve iki çocuk babasıydı.