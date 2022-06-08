Gezici Araştırma sahibi: Kılıçdaroğlu aday, kısa süre içinde açıklanır

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının net olduğunu, Maltepe mitinginin de bu anlamda ‘prova’ sayılabileceğini belirtti.

Genel seçimlere bir sene varken, hem iktidar hem de muhalefet seçim çalışmalarını sürdürüyor. CHP, İYİ Parti, Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat Parti, parlamenter sisteme geçiş için bir araya gelmişti. Ancak altı partinin görüşmelerinden ortak aday konusunda net bir çıkış henüz gelmedi.

Cumhuriyet’ten Gamze Kolcu’ya konuşan Murat Gezici, Kılıçdaroğlu’nun adaylığının net olduğunu ve kısa süre içinde açıklanacağını söyledi.

Halkın yüzde 74’ünün Kılıçdaroğlu’nu ‘ittifakı bir arada tutan isim’ olarak gördüğünü belirten Gezici, “Muhalefet için doğru yöntem ortak aday. Çatı tamamlanmazsa muhalefet kaybeder” dedi.