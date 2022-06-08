Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İsveç parlamentosunda teröristler var” dedi.

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Ankara’yı ziyaret eden Venezuela Başkanı Maduro’yla ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, özetle şunları dedi:

* İsveç parlamentosunda teröristler var.

* İsveç devlet televizyonunda terörist liderlerin söyleşisi yayınlandığı sürece, bunlara buyurun NATO’ya girin diyemeyiz. Aynı şey Finlandiya için de geçerli.

* Yunanistan ve Fransa NATO’ya tekrar girdi. Peki ne oldu? Yunanistan’da dokuz tane ABD üssü kuruldu. Bunların Rusya’ya karşı kurulduğunu söylüyorlar ama yemezler.

* Avrupa ülkeleri ciddi manada Yunanistan’a silah desteği veriyor. ABD’nin de desteği var. Kime karşı?

* (Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis) Geçenlerde benimle görüşmesinde “Aramıza başkalarına sokmayalım, üçüncü ülkeler olmasın” demesine rağmen iki üç hafta sonra ABD’deki açıklamalarıyla sanki görüşmemişiz gibi Türkiye aleyhinde konuştu.