Hükümet AB’ye özendi: Google’a telif hamlesi

Türkiye’deki yayıncıların Google’dan telif alabilmesi için yasa çalışması başlatıldı. Çalışmayla, Google başta olmak üzere dijital platformların yayıncılara ‘telif/lisans ücreti’ ödemesi hedefleniyor.

Üç yıl önce Avrupa Birliği’nde getirilen telif hakkı kurallarına göre Google’ın ve diğer çevrimiçi platformların müzisyenlere, sanatçılara, yazarlara, haber yayıncılarına ve gazetecilere çalışmalarını kullanmak için para ödemesi gerekiyor.

Google yeni bir anlaşma kapsamında altı Avrupa ülkesinde 300’ün üzerinde yayıncıya haberleri için telif ödeneceğini duyurmuştu.

Faaliyeti askıya alma cezası

Milliyet’ten Önder Yılmaz’ın haberine göre Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde başlatılan çalışmalar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK) değiştirilmesi, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu’nun da gözden geçirilmesi ekseninde yürütülüyor.

Yasa çalışmanın bel kemiğini Google başta olmak üzere dijital platformların ‘telif/lisans ücreti’ ödemesi kriteri oluşturuyor. Böylece, bir gazetenin sitesindeki haber arama motorundan görüntülenecekse, arama motorunu işleten firmanın ilgili gazeteyle bir lisans anlaşması yapması gerekecek. Lisans ücreti uygulamasını dikkate almayan platformlara para cezaları ve bu fiillerin tekrarlanması halinde ‘faaliyetleri askıya alma’ dahil pek çok yaptırım uygulanacak.

Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube’u da kapsayacak

Çalışmalarda ‘Avrupa Birliği (AB) Telif Hakları Direktifi‘nin özellikle 15 ve 17’nci maddelerinin rehber alındığı belirtiliyor. 15’inci madde Google, Facebook, Twitter gibi platformların online haber içeriklerine ilişkin ‘snippet’ denen haber özetlerine yer vermeleri halinde haber kaynağı olan yayıncılara lisans ücreti ödenmesini öngörüyor. 17’nci maddeye göreyse Instagram, YouTube, Vimeo gibi platformların kullanıcılar tarafından sitelerine yüklenen içeriklerden (telif hukuku bağlamında) bizzat sorumlu olmaları ve bu içeriklerde yer alan eser için lisans alması gerekecek.