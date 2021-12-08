Akşam Postası / 8 Aralık 2021

TTB yöneticisi: Beyin-sinir cerrahi ve ortopedi ameliyatları durdu

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, tüm Türkiye’de medikal malzeme sorunu nedeniyle bazı ameliyatların yapılamadığını açıkladı.

Zam etkisi: Gıdada ambalaj sadeleştirilip gramaj azaltılacak

Süt ve süt ürünlerine gelen zammın ardından sanayiciler basit ambalaj ve düşük gramaj için çalışma başlattı.

Sigaraya zam üstüne zam

Marlboro, Camel ve Winston dahil birçok sigaraya zam geldi.

Yine: Benzin ve motorine zam

Bu geceden geçerli olmak üzere benzine 77 kuruş, motorine 31 kuruş zam yapıldı.

BioNTech ve Pfizer yanıtladı: Aşı Omicron’dan ne kadar koruyor?

BioNTech ve Pfizer’ın geliştirdiği Covid-19 aşısının üç doz uygulanması halinde Omicron varyantına karşı nötralize eden antikorlar oluşturduğu açıklandı.

Kalamış Yat Limanı’nın Koç’a devrine karşı dava: ‘Ekolojik denge bozulacak’

Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın imar planlarının değiştirilerek işletme hakkının 40 yıl daha özelleştirilmesine karşı dava açıldı.

Zoom’cuların favori mekanı yatak, favori aktivitesi koşu

Zoom kullanıcılarının yüzde 42’si toplantıya yataktan katılıyor. Beş kullanıcıdan biri toplantı sırasında koşuyor.

İstanbul’da kiralar bir yılda yüzde 65 arttı: 10 kiracıdan dördü ödemekte zorlanıyor

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Emrah Şahan, İstanbul’da son bir yılda kiraların yüzde 65 oranında arttığını söyledi. Şahan, kiracıların yüzde 40’ının artan fiyatlar nedeniyle ödeme yapmakta zorlandığını bildirdi.

2021’de Google’da en çok ne aradık?

Arama motoru Google 2021’de en çok aranan kelimeler listesini açıkladı.

Erdoğan: AB’nin Kavala ve Demirtaş kararlarını tanımıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Avrupa Birliği’nin Kavala’yla, Demirtaş’la, şununla, bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz. Yok farz ediyoruz” dedi.

Cengiz, çay fabrikasına ‘çökülen’ İkizdere’de topu bakanlığa attı

Cengiz İnşaat, ‘İkizdere’de çay fabrikasına da ‘çöküldü’: ‘Cengiz efendiye yardımcı olmuşlar’ başlıklı haberimizle ilgili bir açıklama göndererek, topu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na attı.

DSÖ: Omicron 57 ülkede görüldü, hastaneye yatışlar artabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Omicron varyantının 57 ülkede görüldüğünü ve yayılmaya devam ettikçe hastaneye yatışların artacağını belirterek uyardı.

Öğrencinin kafasını kesen saldırgan tutuklandı

Antalya’da üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul’u, İlim ve Kültür Derneği’ne ait yurdun yemekhanesinde kafasını keserek öldüren aşçı İhsan Güney, tutuklandı.

Özel sektörde çalışan öğretmenler: Sömürü yoğun, talepler uzun

Özel sektörde çalışan öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yok sayıldıklarını belirtiyor. Büyük çoğunluğun asgari ücretle çalıştığı ve mesai saatlerinin bile belli olmadığı sektörde ‘sömürü yoğun, talepler uzun.’

Rapor: 10 gazeteden sekizi, 10 kanaldan dokuzu iktidarla ilişkili gruplarda

IPS İletişim Vakfı, ‘medya sahipliği izleme projesi’ (MOM-Media Ownership Monitor) kapsamında takipçi paylarına göre ilk 10 gazete, radyo, TV kanalı ve haber portalını listeledi.

Eski Nissan CEO’su: Benim yüzümden Türkiye’de yargılananlarla tanışmak isterim

İki yıl önce Türkiye üzerinden gizlice Japonya’dan Lübnan’a kaçan ve o zamandan bu yana suçsuzluğunu ispatlamaya çalışan eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn, ”Bir gün benim yüzümden Türkiye’de yargılananlarla tanışmak isterim” dedi.

Erdoğan CHP’nin ‘hesaplaşılacaklar’ listesindeymiş

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için “Helalleşmek gibi bir beklentisi varsa o hesaplaşacaklarımızdan” dedi.