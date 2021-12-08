Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri: Antalya’daki dernek yurdu kaçak

Gençlik ve Spor Bakanlığı yetklilerinin aktardığına göre Antalya’da üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul’un öldürüldüğü dernek yurdu kaçak olarak faaliyet gösteriyor.

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Kepez ilçesi Kültür Mahallesi’ndeki özel bir erkek öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan 38 yaşındaki İ.G., dün Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi 18 yaşındaki M.S.T’ye, yurdun yemekhanesinde satırla saldırmış; kafasını keserek öldürmüştü. İhsan Güney tutuklanırken olayla ilgili gizlilik kararı ve yayın yasağı getirilmişti.

Yurdun, Nakşibendi Tarikatı’nın Erenköy Cemaati koluna ve Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı’yla bağlı olduğu iddia edilirken yurdu işleten Antalya İlim ve Kültür Derneği’nin tüzüğünde bu konuda yapılacak faaliyetler olarak ‘yurt, pansiyon ve misafirhane işletmek’ sıralandı.

Gençlik Bakanlığı topu İçişleri’ne attı

DW Türkçe’den Alican Uludağ’a konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, bu yerin ruhsatlı bir yurt olmadığına dikkat çekerken, bakanlığın ancak kendisine kayıtlı yerleri denetleme yetkisi olduğunu savundu.

Kaçak yurdun bir derneğe bağlı olduğuna işaret eden yetkililer, derneklerin denetim yetkisinin ise İçişleri Bakanlığı’nda olduğunu kaydetti. Antalya Valiliği ise bu kayıt dışı yurdun neden denetlenmediği sorusuna yanıt vermedi.

Konuya ilişkin CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, kaçak yurdun Akdeniz Üniversitesi’ne yakın bir noktada olduğuna dikkat çekerek, “Bölgede çok sayıda kontrolsüz, denetimsiz yurt var. Hiçbir kurum onları denetlemiyor” dedi. Arı, bu yurtların İçişleri Bakanlığı tarafından denetlenmesi gerektiğini de vurguladı.