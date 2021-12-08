Gözaltına alınan Halk TV muhabiri Hazar Dost serbest bırakıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep’i kapsayacak bir ziyarete hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu’nun ziyaret programında odak nokta Şanlıurfa olması ve burada Şenyaşar ailesini de ziyaret etmesi bekleniyor. Öte yandan Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nden Yüksel Genç’in verdiği bilgiye göre CHP’nin özellikle Şanlıurfa ve Gaziantep’te oy oranlarında bir yükseliş söz konusu.