Gözaltına alınan Halk TV muhabiri Hazar Dost serbest bırakıldı

Antalya’da bir öğrencinin kafasının kesilerek öldürülmesi sonrası haber takibi için bölgeye giden Halk TV muhabiri Hazar Dost, gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Halk TV’nin haberine göre, uçaktan indikten sonra Antalya Havalimanı’nda gözaltına alınan Dost’la ilgili polis, gözaltı gerekçesi hakkında ‘bilgilerinin olmadığını’ söylemişti. Dost’un geçmişte yaptığı bir haber nedeniyle ifadesinin alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi.
Antalya’da bir dernek yurdunda çalışan aşçı İhsan Güney, yurtta kalan üniversite öğrencisi M.S.T.’yi satırla katletmiş, olayla ilgili yayın yasağı getirilmişti.