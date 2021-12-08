Öğrencinin kafasını kesen saldırgan tutuklandı

Antalya’da üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul’u, İlim ve Kültür Derneği’ne ait yurdun yemekhanesinde kafasını keserek öldüren aşçı İhsan Güney, tutuklandı.

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Kepez ilçesi Kültür Mahallesi’ndeki özel bir erkek öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan 38 yaşındaki İ.G., dün Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi 18 yaşındaki M.S.T’ye, yurdun yemekhanesinde satırla saldırmıştı.

İ.G. gözaltına alınırken gizlilik kararı ve yayın yasağı getirilmişti. Haber takibi için bölgeye giden Halk TV muhabiri Hazar Dost bugün gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Valilik açıklamasında İ.G.’nin 21 yıldır aşçı olarak çalıştığı, üç ay kadar önce yurtta aşçı olarak işe başladığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Şahsın 17.03.2020 tarihinde düzenlenen doktor raporunda tanı olarak Bipolar Duygulanım Bozukluğu, 27.11.2020 tarihinde düzenlenen doktor raporunda Bipolar Duygulanım Bozukluğu ve Unipolar, Depresyon, Depresif Nöbet tanısı konduğu, 02.03.2020 tarihinde hastanede 15 gün yatış yaptığı ve Sizoafetik bozukluk ve bipolar duygulanım bozukluğu ile psikotik belirtisiz manik teşhisi konduğu, bu tarz hastalıklarda her ay rutin kontrollere gitmesi gerekirken 29.07.2021 tarihinden sonra bir daha kontrole gitmediği tespit edilmiştir.”

Açıklamada şüphelinin söz konusu hastalıklarla ilgili gerekli olduğu belirtilen rutin kontrollere gitmesine dair bir denetim yapılıp yapılmadığına ilişkin bir bilgi yer almadı.

Güney bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi; çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.