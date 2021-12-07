Dernek yurdunda öğrencinin kafası kesilerek öldürülmesiyle ilgili yayın yasağı

Antalya’da İlim ve Kültür Derneği’ne ait yurtta bir üniversite öğrencisinin satırla kafası kesilerek öldürülmesine yayın yasağı ve gizlilik kararı getirildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Kepez ilçesi Kültür Mahallesi’ndeki özel bir erkek öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan 38 yaşındaki İ.G., Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi 18 yaşındaki M.S.T’ye, yurdun yemekhanesinde satırla saldırdı.

M.S.T.’nin hayatını kaybettiği olayla ilgili yurttaki diğer öğrencilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri İ.G’yi gözaltına aldı.

Cenaze, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Şüphelinin Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki ifade işlemleri sürüyor.

Zanlının yurtta iki ay önce çalışmaya başladığı öğrenildi.

Gizlilik kararı ve yayın yasağı

Antalya başsavcılığınca, Antalya 6’ncı Sulh Ceza Hakimliğine başvurularak ‘olayın gerçekleşme şekli, suçun yeni işlenmiş olması ve kanıtların henüz toplanmamış oluşu hususları göz önünü alınarak; soruşturmanın amacının tehlikeye düşürülmemesi, delillerin karartılmasının önlenmesi ile maktulün haklarının korunması açısından gizlilik kararı ve yayın yasağı getirilmesi’ talebinde bulunuldu.

Talebi yerinde bulan hakimlik, olayla ilgili gizlilik kararı ve yayın yasağı kararı aldı.