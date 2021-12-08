Kavala’yla görüşen CHP’li Erkek: Erdoğan, hukuk devleti olmadığımızı ilan etti

Silivri Cezaevi’nde insan hakları aktivisti Osman Kavala’yı ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Avrupa Birliği kararlarını tanımıyoruz” demesini, “Erdoğan, hukuk devleti olmadığımızı tüm dünyaya ilan etmiş oldu” diye yorumladı.

Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ihlal kararına rağmen Osman Kavala’nın serbest bırakmadığı için Türkiye’ye yaptırım prosedürünü başlatma kararı almış, 19 Ocak 2022’ye kadar süre vermişti.

Erdoğan, “Avrupa Birliği’nin Kavala’yla, Demirtaş’la, şununla, bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz. Yok farz ediyoruz” demişti.

Erdoğan’ın açıklamaların basına düştüğü sıralarda Kavala’yı cezaevinde ziyaret eden CHP’li Erkek, şunları söyledi: “Bu haberler yayımlandığı sırada Silivri Cezaevi’nde Osman Kavala ve Selçuk Kozağaçlı’yı ziyaret ediyordum. Aslında bu sözlerle getirdikleri sistemin hukuk devletiyle ilgisi olmadığını, yargının yürütmenin tahakkümü altında olduğunu tüm dünyaya ilan etmiş. Yazık. Partili Cumhurbaşkanı Türkiye’yi İnsan Hakları Sözleşmesi’nden, hukuk devletinden, Avrupa’dan koparmak istiyor. Asla izin vermeyeceğiz. Üstelik bu hukuksuzlukların faturası da maalesef vatandaşa çıkıyor. Ekonominin içler acısı hali ortada. Az kaldı. Bu düzen değişecek.”

2️⃣Partili Cumhurbaşkanı Türkiye’yi İnsan Hakları Sözleşmesi'nden, hukuk devletinden, Avrupa’dan koparmak istiyor. Asla izin vermeyeceğiz. Üstelik bu hukuksuzlukların faturası da maalesef vatandaşa çıkıyor. Ekonominin içler acısı hali ortada. Az kaldı. BU DÜZEN DEĞİŞECEK! — Muharrem Erkek 🇹🇷 (@MuharremErkek17) December 8, 2021

Erkek, Kavala’nın sağlık durumunun iyi olduğunu, bol bol okuyup yazdığını belirtti.