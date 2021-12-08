Erdoğan: AB’nin Kavala ve Demirtaş kararlarını tanımıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Avrupa Birliği’nin Kavala’yla, Demirtaş’la, şununla, bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz. Yok farz ediyoruz” dedi.

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Türkye’nin üyesi olduğu Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ihlal kararına rağmen iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakmamasına karşı yaptırım prosedürünü başlatma kararı almış, 19 Ocak 2022’ye kadar süre vermişti.

Ankara’nın imzacısı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin uygulayıcısı AİHM, Aralık 2020’de HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklanması ve mahkeme öncesi göz altında tutulması sürecinde haklarının birçok kez ihlal edildiğine karar verip serbest bırakılması çağrısını yapmıştı.

Katar ziyareti sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM kararlarıyla ilgili soruya “Buna yorum yapmaya gerek yok ki. Biz, Avrupa Birliği’nin Kavala’yla, Demirtaş’la, şununla, bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz. Olay bu kadar basit. ‘Yok’ farz ediyoruz. Bizim indimizde bunlar yok hükmündedir. Bunları kaç kez açıkladık. İster anlasınlar ister anlamasınlar. Bizim yargımızın vermiş olduğu kararın üzerinde biz, Avrupa Birliği kararı tanımıyoruz. Ne biliyorlarsa onu yapsınlar” yanıtını verdi.

Dövizdeki yükseliş

Erdoğan, faiz indirimlerinden sonra TL’de başlayan sert değer kayıplarını tersine çevireceklerine inandığını belirterek, “Her zaman söylediğim gibi, inşallah bu da bizi teğet geçecektir” dedi. Kurdaki artışla ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu’na araştırma talimatı verdiğini söyleyen Erdoğan’a göre Merkez Bankası rezervlerindeki son surum 124 milyar dolar.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle oldu:

“– Bütçe müzakerelerinden sonra hemen bir yasal düzenleme yapacağız ve bu stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz.

– (Stokçular) Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız.

– Kim olursa olsun, her alanda stokçuluk yapanın tepesindeyiz.

– Türkiye olarak Körfez bölgesinin istikrarını, güvenliğini ve refahını kendimizden ayrı tutmuyoruz.

– Biz yüksek faize kesinlikle inanmıyoruz. Düşük faiz politikasıyla kuru da enflasyonu da aşağı çekeceğiz ve bunu düzenleyeceğiz.

– Bizim derdimiz düşük faizle yatırımı teşvik etmek suretiyle istihdamı artırmak; istihdamı artırmak suretiyle üretimi ve ihracatı artırmak.

–Kabil Havalimanı’nın işletilmesiyle ilgili olarak şu anda Katar tarafı özel sektörden bir isim belirledi. Aynı şekilde Türkiye tarafı bir isim belirledi. Bu firmalar birbirleriyle görüşmek suretiyle, aynı zamanda Taliban ile de görüşmeleri yaparak, ilgili arkadaşlarımızla bu işe müzaheret edecekler. Başta güvenlik hususu olmak üzere uygun şartlar sağlanırsa Kabil’deki bu havalimanının işletilmesi sürecini ele alacaklar.

Kılıçdaroğlu’nun bütçe konuşması

-İşte Meclisteki konuşmasında Meclisin kutlu diyebileceğim kürsüsünde ana muhalefetin başındaki adamın el kol hareketlerini izlediniz, gördünüz. Türkiye Cumhuriyeti’nde ana muhalefetin başındaki bir adamın yaptığı hareketlere bakın. Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde böyle bir olay yaşandı mı? Bundan sonra da yaşanmaz herhalde. Bu, tam bir ibret vesikası. CHP’ye gönül veren tüm kardeşlerime de özellikle sesleniyorum, acaba böyle bir adama nereye kadar sabredeceksiniz? Yani ülkedeki iktidar partisine ve oraya gönül veren insanlara bu şekilde küfür eden bir ana muhalefetin başına nereye kadar sabredeceksiniz? Herhalde 2023’e kadar.

-Bir taraftan ‘Helalleşmek’ diyeceksin, öbür taraftan milletin meclisinde bu edepsiz el kol hareketini yapabilme cüreti göstereceksin. Kim öğrettiyse buna bunları… Sen zaten kasetle geldin. Kasetle gelen bir adam olarak şimdi yerini bu şekilde mi koruyacaksın? Bu millet bu tür ahlaksızlara, böyle bir yolu ‘hadi yürü’ demez. Ona başka türlü ‘yürü’ der. O ne kadar böyle yaparsa yapsın, biz aynı dille ona cevap vermeyiz. Çünkü biz iktidar olarak, onun gibi edepsiz, ahlaksız bir yapıya, bir karaktere sahip değiliz.

‘Siirt, Mersin’den daha kalabalıktı’

-Biz Siirt’te köprü, baraj, fabrika ve diğer projelerin toplu açılış törenini yaptık. Siirt’teki o meydan yıllar önce bana cezaevi yolunu göstermişti. Biz oradan cezaevine yürümüştük. Fakat o gün baktım ki Siirt’te o meydan neredeyse iki katı dolu. Aynı anda bu beyefendi de Mersin’deydi. Ama tabii Siirt, Mersin’den daha kalabalıktı. Oradan bize bir laf attı, ‘Herhalde bu rakamı TÜİK’ten aldı’ dedi. Çok zavallı bu adam. TÜİK neyle uğraşır, emniyet neyle uğraşır, bundan da haberi yok. Emniyetten aldığımız rakamlarla Siirt’teki katılımın Mersin’e göre daha yüksek olduğunu öğrenmiş olduk. Kıskanma, çalış senin de olur.

‘Böyle bir süreç İsrail’le ilgili de niye olmasın’

Burada şimdi de yine Dışişleri bakanımız, istihbarat, Abu Dabi ile ilgili ilişkilerde aktif rol oynayacaklar. Böyle bir süreç İsrail’le ilgili de niye olmasın? Çünkü biz bir barış dünyası içerisinde, barışın egemenliği için çalışıyoruz ve bölge barışı için de bunu isabetli buluruz, hayırlı buluruz. Geçmişte benim İsrail ile görüşmelerim oldu. Fakat İsrail’in bu noktada, bölgede Filistin politikası üzerinde daha hassas davranması gerekir. Kudüs üzerinde, Mescid-i Aksa üzerinde hassas davranması gerekir. Buradaki hassasiyetleri gördüğümüz anda biz de elimizden geleni yaparız, adımlarımızı da atarız.“