Yine: Benzin ve motorine zam

Bu geceden geçerli olmak üzere benzine 77 kuruş, motorine 31 kuruş zam yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 09/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 77 Motorinde 31 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.”
Buna göre Ankara’da ortalama 9,64 liradan satılan benzinin litre fiyatı 10,41 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 9,59 liradan 10,36 liraya, İzmir’de 9,66 liradan 10,43 liraya çıkacak.
Ankara’da ortalama 10,07 liradan satılan motorinin litre fiyatı 10,38 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 10,01 liradan 10,32 liraya, İzmir’de 10,09 liradan 10,40 liraya çıkacak.