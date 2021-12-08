İmamoğlu: Halk Ekmek kuyrukları fakirliğin göstergesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen bir yılda kentte tüketici fiyatlarının yüzde 50’nin üzerinde arttığına dikkat çekti. İmamoğlu, hayat pahalılığını şu an ülkenin en büyük sorunu olarak niteledi ve belediyenin sübvanse ettiği Halk Ekmek önünde oluşan kuyrukların fakirliğin göstergesi olduğunu söyledi.

Görsel: Reuters

Enflasyon ve hayat pahalılığını hükümetin yönetememe krizinin yansıması olarak gördüğünü ifade eden İmamoğlu, Reuters ile söyleşisinde krizin erken seçimle aşılabileceğini söyledi.

TL sadece kasım ayında yüzde 29, yıl başından bu yana ise yüzde 46 devalüe oldu. Bu süreçte alım gücü ciddi şekilde düşerken temel gıdadan tüketim malzemelerine kadar pek çok üründe keskin fiyat artışları yaşandı.

İBB başkanı, Türkiye’nin resmi istatistik kurumu TÜİK’e ait yüzde 21.3’lik resmi enflasyona rağmen, İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) yaptığı araştırmalarda kira, gıda ve temel tüketim malzemeleri öncülüğünde bu rakamın 50.2’ye ulaştığına işaret etti.

İmamoğlu şöyle devam etti: “Şu anda konuşulması gereken birinci konu aslında ülkedeki vatandaşın alım gücü, vatandaşın ekonominin altında ezilmesi. Benim şu anda en büyük konum bu.”

İmamoğlu, belediyenin sübvanse ettiği Halk Ekmek’e olan ilginin ve oluşan kuyrukların geçim sıkıntısının bir göstergesi olduğunu da ekledi: “Üretim iki yılda iki katına çıkmasına rağmen yetmiyor aslında. Bu çok net fakirliği gösteriyor. İnsanlar keyif almazlar kuyruğa girip ekmek almaktan. Kuyruğa giriyorsa bir sebebi vardır. Demek ki ayda biriktireceği 100 lira bile o vatandaş için büyük bir para.”

Ucuz temel gıda kuyruklarını, ekonominin hükümet tarafından yönetilememesinin bir belirtisi olarak niteleyen İBB başkanı ayrıca “Şu andaki süreci ekonomiden ziyade bir yönetememe krizinin yansıması olarak görüyorum” dedi.

Kamuoyu yoklamaları seçmenin ülkedeki en büyük sorun olarak ekonomiyi gördüğüne işaret ederken, bazı anketler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a olan desteğin zirvelerden gerilediğine, CHP’li Ankara ve İstanbul belediye başkanları ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Erdoğan’a rakip olabileceğine işaret ediyor. Ancak uzmanlar ekonomi toparlanma sürecine girmeden iktidarın seçimlere gitmek istemeyeceğine dikkat çekiyorlar ve Erdoğan son aylardaki tüm konuşmalarında erken seçim yapılmayacağının altını çizdi.

İmamoğlu, genel seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olmayı değerlendirip değerlendirmeyeceği sorusuna ise adaylık konusunun gündeminde olmadığını, görevinin İstanbul’u en iyi şekilde yönetmek olduğu, adayın kim olacağına ‘millet ittifakı‘nın karar vereceğini söyleyerek yanıt verdi.