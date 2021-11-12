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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da ekmek resmen 2,5 lira

İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) bağlı fırınların tarifesi değişti. Bugünden itibaren resmi olarak 230 gramlık ekmek 2,5 lira.

Fotoğraf: DHA

İTO Meclisi, dün akşam toplanarak yeni tarifeyi onayladı. Buna göre artık ekmek 2 liraya değil 2,5 liraya satılacak.


Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Başkanı Çetin Keçeli, zam kararında geç kalındığını belirterek buğday fiyatlarının sürekli arttığını, bunun önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Keçeli, “Un ve buğday fiyatı serbest piyasada belirlenirken ekmek tarifeye bağlı. Bu konuda fırıncı esnafı zor duruma düşüyor” dedi.

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