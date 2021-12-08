Bir araştırma daha: Market sepeti ocak ayına göre yüzde 42 daha pahalıya doluyor

Doğrulama platformu Teyit’e göre marketteki bir yıllık gıda enflasyonu yüzde 42’nin üzerinde.

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TÜİK her ne kadar yıllık enflasyonu yüzde 21,31 olarak açıklasa da, Enflasyon Araştırma Grubu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yüzde 50’nin üzerinde olduğunu belirtmişti.

Araştırmaya göre Migros’tan 12 Ocak’ta yapılan bir alışverişte 15 ürün için ödenen tutar 280 lira 60 kuruş tutarken, 7 Aralık’taki sepet yaklaşık 400 liraya doluyor. Bu da yaklaşık yüzde 43’lük bir artış görüldüğü anlamına geliyor.

ŞOK’tan yapılan alışveriş için 12 Ocak’ta 177 lira 50 kuruş ödenirken, 7 Aralık’ta bu tutar 252 liraya çıktı. Bu da yüzde 42,5’luk bir artışa denk geliyor.

Her iki marketteki alışveriş tutarlarındaki farklılık ürünlerin markalarından kaynaklansa da artış oranının birbirine yakın olması dikkat çekti.

Öte yandan 10’lu yumurta bir yılda yüzde 48’lik artışla 19 lira 95 kuruşa, 1 litrelik ayçiçek yağı yüzde 37 artışla 30 lira 90 kuruşa, 2,5 kiloluk yoğurt ise yüzde 45 artışla 15 lira 90 kuruşa yükseldi.