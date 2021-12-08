Türk Toraks Derneği: Beş yaş üstü çocuklar aşılansın

Türk Toraks Derneği beş yaş ve üzerindeki çocukların güvenle Covid-19’a karşı aşılanabileceğini açıkladı.

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Derneğin Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu’ndan Doç. Dr. Yasemin Gökdemir, “Covid-19 aşıları ile ilgili klinik araştırmalar ve son verilere göre, 5 yaş ve üzeri çocukların aşılanmasının virüsün yayılımını ve ağır hastalık gelişme riskini azaltıyor” dedi. Gökdemir, Amerika Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi’nin (CDC) BioNTech aşısının 5-18 yaş aralığındaki çocuklarda uygulanmasının etkin ve güvenilir olduğunu açıkladığına dikkat çekti.

‘Çocuklara aşı virüsün yayılımını önleyebilir‘

Covid-19’un yenidoğan dönemi dahil olmak üzere her yaştan çocuk ve gence bulaşabildiğini, bunların enfeksiyonu ağır geçirebildiğini ve başkalarına da bulaştırabildiklerini belirten Gökdemir sözlerini şöyle sürdürdü:

“Covid-19 enfeksiyonunun çocuklarda uzun dönem olumsuz etkileri son çalışmalarda bildirildi. Çocuklar şikayetleri olmadan da virüsü diğer insanlara bulaştırabileceğinden çocuklara aşı uygulamasının virüs yayılımını, virüsle enfekte çocuklarda ağır hastalık gelişme riskini azaltacağı, ailedeki diğer bireyleri ve arkadaşları için koruyucu olacağı yönündeki veriler artmaya başladı.”

‘Avrupa ve ABD önerdi’

Doç. Dr. Gökdemir, dünyada Covid-19 aşılarının 5-11 yaş aralığında Avrupa İlaç Ajansı’ndan (EMA) da onay aldığına dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti: “Covid-19 aşılarının, 5-18 yaş aralığındaki çocuklarda uygulanmasının etkin ve güvenilir olduğunu bildildi. 5-11 yaş aralığındaki çocuk hastaları kapsayan klinik çalışmalarda da bu yaş grubunda aşının etkinliğinin ve güvenilirliğinin yeterli olduğu, yan etki görülme oranının düşük olduğu gösterildi.

ABD Gıda ve İlaç Kurumu (FDA), 5-11 yaş aralığındaki çocuklar için BioNTech’e acil kullanım onayını verdi ve bu yaş grubunun da aşılanması öneriliyor. EMA da 25 Kasım 2021’de bu yaş grubunda Covid-19 aşısının Avrupa’da onaylanmasını önerdi.”

5-11 yaşa düşük doz

Türk Toraks Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Filiz Çağla Uyanusta Küçük ise çocuklarda aşıların yan etkilerinin yetişkinlerdeki ile benzer olduğuna dikkat çekti.

Dr. Küçük, şunları kaydetti: “Çocuklarda erişkinlerde olduğu gibi aşıya bağlı 1-3 gün süren yan etkiler izlenebilir. Bu yan etkiler; aşı yerinde ağrı, kızarıklık, halsizlik, baş ağrısı, döküntü, kas ağrısı, eklem ağrısı, ateş ve bulantı olarak sıralanabilir. Aşı yerinde ağrı dışındaki yan etkiler, aşının ikinci dozundan sonra daha sık bildirildi.

Erişkinlerde olduğu gibi, aşı yapıldıktan sonra 15-30 dakika boyunca alerjik reaksiyon gelişme riski açısından çocukların izlenmesi uygun olacaktır. 12 yaş üzeri çocuklarda erişkin ile aynı aşı dozu uygulanmakta olup, 5-11 yaş aralığındaki çocuklara erişkin dozun üçte biri dozunda aşı uygulanmaktadır.”

‘Covid-19 sonucu çocuklarda MIS-C hastalığı gelişebilir‘

Dr. Küçük, çocuklarda Covid-19’a bağlı gelişen ve ağır seyreden MIS-C hastalığının da aşı ile önlenebileceğini belirterek şunları anlattı: “Covid-19 aşıları ile ilgili klinik araştırmalar ve son verilere göre 5 yaş ve üzeri çocukların aşılanmasının virüsün yayılımını ve ağır hastalık gelişme riskini azaltacağı düşünülüyor. Buna ek olarak aşılama, Covid-19’a bağlı gelişen yanıt sendromu (MIS-C) olarak tanımlanan hastalığın ağır ve uzun dönem etkilerinin önlenmesi konusunda da fayda sağlayacaktır.

Aynı zamanda bu yaş grubunun aşılanması ailedeki diğer bireyler ve arkadaşları için de koruyucu olacak ve toplumsal virüs yayılımını önlemek için olumlu katkı sağlayacaktır. Virüs dolaşımının azaltılıp salgının sonlanması, okul, aile ve iş yaşantımızın normale dönmesi yaygın aşılanma ve kişisel korunma önlemlerine uyulması ile mümkün olacaktır.”