Marketçi, topu bakkala attı: Ucuz diye bizden alıyor, ürün bitiyor

Mega Center İşletme Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Altınkılıç, bakkalların ve vatandaşların fazla fazla mal alması nedeniyle raflarda ürün bulunamadığını savundu.

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Yıllık enflasyonun ‘resmen’ yüzde 20’lerin, döviz kurunun da rekor seviyelere çıkmasıyla hammadde fiyatlarında artış var. Birçok marka, son haftalarda ürünlerine zam yapmaya da başladı. Ürünlerin her gün daha da zamlanması ve tedarikteki sorunlar nedeniyle bazı marketlerde satışlarda kota sistemi getirildi. Hükümet ise büyük market zincirlerini anlaşmalı olarak fiyatları artırmakla suçlarken, yüksek fiyatın sorumlusu olarak stokçuları gösteriyor.

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesindeki Mega Center Kuru Gıda Hali’nde gazetecilere konuşan Altınkılıç, döviz kurundaki rekor yükseliş nedeniyle hammadde temininde sorun yaşandığını, bunun bir süre daha yaşanacağını ancak üstesinden gelineceğini ifade etti.

“Stokçuluğu kim yapar?” diye soran yönetici, “Bir yere malı doldurursunuz, yumurtayı doldurursunuz, patatesi, yağı doldurursunuz ve orayı kilitlersiniz, tatile gidersiniz. Ana bu insanlar aldıkları malların başında her gelen insana hizmet vereye çalışıyorlar” dedi.

‘Bakkallar alıyor’

Altınkılıç, bazı marketlerde yağ ve şekerin bulunmamasının ancak gıda sektöründekilerin gözünden bakıldığında anlaşılabildiğini belirterek ulusal marketlerin gün gün fiyat değiştirmediğini, bazen zararına da satış yaptığını dile getirdi.

Yönetim kurulu başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hipermarketler, ulusal market dediğimiz zincirler fiyatları değiştirmiyor, kendi ihtiyaçlarını merkezden sipariş ederler. Ana depoları vardır, bu depolardan onlara gelen belli ölçüde kamyon vardır. Her gün o üründen 10-20-30 koli koyar ve getirir o rafa dizer. Oraya 10 koli şekeri, yağı dizdi ama bir saat sonra bu ürün yok oluyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Öbür tarafta küçük bakkal, toptancıda şekere 1 lira zam gelmiş ama öbür taraf 1.5 lira zararına satıyor henüz. Bakkal geliyor, çocuğunu, anasını, babasını gönderiyor, komşusunu gönderiyor, Üç kere kendisi geliyor orada ürünü alıyor, markette bitiriyor, götürüyor kendi bakkalına koyuyor.”

Altınkılıç, vatandaşların da zam geleceğini düşünerek ihtiyacından fazlasını satın aldığını aktarırken, aynı ürünün gün içinde ikinci kez markete götürülemeyeceğini ifade etti.

Altınkılıç, “1 kiloya ihtiyacı olan insan 4 kilo almazsa bir problem yok. Bakkal oradan, zincir marketten gidip de 10 koli malı 1 saatte bitirmezse o rafında boş olduğunu görmeyeceğiz” diye konuştu.

Mega Center yöneticisi, fiyatlar karşısında hak ettikleri kar marjlarını almalarının zor olduğunu belirterek asgari ücret zammının bir kısmını devletin karşılamasını istedi.

Patatese zam kapıda

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Patates ihracatına değinen Altınkılıç, acilen bugün durdurulmasını istedi: “Eğer bugün durdurulursa fiyatların 3.5-4 lirada durma şansı var. Patatesi durdurmadığınız takdirde 7-8 liraya çıkması mümkündür.”