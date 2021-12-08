Sudan’da iki Türk vatandaşı kaçırıldı

Sudan’da, Türk elektrik üretim firması adına çalışan bir mühendis ile bir idari personel, kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı.

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Sudan’ın Darfur Bölgesi Valisi Mini Arko Minavi, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Üzgünüm. Darfur’a hizmet için çalışan Türklerin güvenlik güçlerinin önünde kaçırılması tüm insanlığın vicdanını sızlatıyor. Onları bulmaya çalışıyoruz. Kaçıran kişilerden bu masumlara zarar vermemelerini ve sağ salim teslim etmelerini istiyoruz.”

AA’nın diplomatik kaynaklardan aktardığına göre Kuzey Darfur eyaletine bağlı Faşir kentindeki elektrik üretim şirketinde çalışan iki Türk ve Sudanlı şoför, dün akşam saatlerinde, işten eve döndükleri sırada kimliği belirsiz kişilerce, içerisinde bulundukları araçla birlikte bilinmeyen bir yere götürüldü.

Dövülerek aracıyla salıverilen Sudanlı şoför, Faşir’deki hastanede tedavisinin ardından evine döndü.

Sudanlı şoför, kendilerini kaçıran kişilerin, fidye istemediklerini, Türklerle herhangi bir sorunları olmadığını, önceki gün kentte kabileler arasında yaşanan ölü ve yaralıların olduğu saldırının failleri yakalanana kadar kaçırılan Türkleri rehin tutacakları bilgisini paylaştı.

Kuzey Darfur Valiliği, dün Faşir kentindeki Zemzem sığınmacı kampı yakınlarında, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda dört kişinin öldüğünü, üç kişinin yaralandığını bildirmişti.

Valilik önünde toplanan öfkeli kalabalığa itidal çağrısında bulunan yetkililer, bir zanlının yakalandığını, tüm failler yakalanıncaya kadar soruşturmanın süreceğini açıklamıştı.