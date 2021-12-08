Zoom’cuların favori mekanı yatak, favori aktivitesi koşu

Zoom kullanıcılarının yüzde 42’si toplantıya yataktan katılıyor. Beş kullanıcıdan biri toplantı sırasında koşuyor.

Normalde ofis, sınıf veya toplantılarda yüz yüze yapılacak belki de milyarlarca görüşme son bir yıldır pandemi döneminin gözdesi Zoom ya da benzeri uygulamalarda video konferansla yapılıyor.

15 Kasım 2020-15 Kasım 2021 dönemine ait kullanıcı verilerine göre Zoom, 2021 yılında dünya çapında yaklaşık 200 ülke ve bölgede kullanıldı.

Hafta boyunca Zoom üzerinden toplantı trafiğinin en yoğun olduğu gün çarşamba. Sonra salı ve perşembe geliyor.

Kullanıcı alışkanlıkları

Ortalama toplantı uzunluğu 54 dakika. Ortalama katılımcı sayısı 10.

Yıl boyunca Zoom üzerinden yapılan toplantılar için trafiğin en yoğun olduğu gün 21 Ocak 2021. Zoom üzerinden yapılan aramalar için en yoğun gün ise 21 Eylül 2021. Online seminerler içinse en yoğun gün 25 Şubat 2021.

DHA’nın haberine göre Zoom kullanım alışkanlıklarını ortaya koymak için bin 700 kişiyle gerçekleştirilen ankette kullanıcıların yüzde 68’i katıldığı toplantıda rahat giyinmeyi tercih etti. Yüzde 47’si toplantı sırasında yemek yemeyi uygun bulmuyor. Yüzde 26’sı görüşmelere katılmadan önce duş almaya gerek duymuyor.

En popüler ifadeler

2021 yılında Zoom görüşmelerinde en sık kullanılan ifade yüzde 71 ile “Sesiniz kısık.” Bu ifadeyi yüzde 57 ile “Herkes ekranımı görebiliyor mu?” ve yüzde 21 ile “Bir sonraki slayt lütfen!” takip etti.

Aktiviteler

Zoom üzerinden en popüler aktivite yüzde 73’le ‘happy hour’ buluşmaları ve oyun geceleri. Yüzde 34’lük kesim ise bir egzersiz programına veya yemek kursuna katılmış.

Zoom buluşmalarının sonunda ayrılmadan önce el sallayanların oranı hayli yüksek: Yüzde 75.

En çok tercih edilen arka plan: Açık hava manzarası

Kullanıcıların toplantılara katıldığı en ilginç yer ise yüzde 42’yle yatak oldu. Katılımcıların yüzde 21’i koşarken / yürürken toplantıya katılıyor. Yüzde 11’i toplu taşımada Zoom görüşmesine katılmış.

Arka plan değiştirme Zoom’un en sevilen özelliklerinden biri. 2021’de en çok kullanılan arka planlarda ilk üç şöyle: açık hava manzarası (yüzde 26), bulanık, (yüzde 25), şirket (yüzde 20).

En ilginç anlar

Katılımcıların yüzde 43’ü Zoom görüşmelerinden önce toplantıya katıldığı odanın yalnızca kamerada görünen bölümünü temizlemiş. Ebeveynlerin yüzde 43’ü çocuklarını diğer katılımcılara göstermiş. Yüzde 39’luk kesim yakın arkadaşları ya da iş arkadaşlarıyla eğlence / sohbet amaçlı özel yayınlar yapmış. Katılımcıların yüzde 36’sının evcil hayvanlarının yayına dahil olmuş.