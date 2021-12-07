Üç dakikalık Zoom toplantısında 900 kişiyi işten çıkardı

ABD’de bir patron, 900 çalışanını yalnızca üç dakika süren Zoom toplantısında işten çıkardı.

Normalde ofis, sınıf veya toplantılarda yüz yüze yapılacak belki de milyarlarca görüşme son bir yıldır pandemi döneminin gözdesi Zoom ya da benzeri uygulamalarda video konferans şeklinde yapılıyor.

Saatlerce süren Zoom toplantıları artık normal olarak görülüyor. Ancak geçtiğimiz günlerde ABD’de gerçekleşen bir Zoom toplantısı, 900 çalışan için kötü bir Noel hediyesi oldu: İşsizlik.

Dijital emlak şirketi Better.com’un üst düzey yöneticisi Vishal Garg, toplantıya katılan 900 çalışana işlerine son verildiğini bildirdi. Garg’ın çeşitli sebeplerle şirkette yüzde 15’lik küçülmeye gidildiğini duyurduğu toplantı yaklaşık üç dakika sürdü.

Holy shit bro 💀 I need to get a tik tok asap. This was coldddddddd pic.twitter.com/ZoqLDCycfn — Arbitrage Andy (@arbitrage_andy) December 3, 2021

Garg, çalışanlara “Bunu son yaptığımda ağlamıştım ancak küçülmeye gidiyoruz. Eğer bu görüşmedeyseniz, işten çıkarılacak şanssız grubun içindesiniz demektir’‘ dedi.

Garg, işten çıkarma nedeni olarak piyasadaki kötü durumu ve performanslardaki yetersizliği gösterdi ancak şirketin kısa süre önce 750 milyon dolarlık yatırım aldığını biliniyor.

İşten çıkarılanlara bir aylık kıdem tazminatı ve iki aylık prim ücreti verilecek.