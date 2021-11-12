Getir, kuryenin işten çıkarılmasında topu başka şirkete attı

Online sipariş firması Getir, eleştiriler yapan motokuryenin kendi şirketi tarafından ‘disiplin’ nedeniyle işten çıkarıldığını duyurdu.

Bir Getir kuryesi, Guge TV isimli YouTube kanalında 28 Eylül’de yayınlanan bir sokak söyleşisinde, hem ekonomik şartları hem de uzun saatler çalışmasını eleştirdi.

Söyleşinin ardından kuryenin Getir tarafından kovulduğu öne sürüldü.

Twitter hesabından yazılı açıklama yayınlayan Getir, kuryeyi işten çıkarmadığını belirtti.

Açıklamada, kuryenin kendi hesabına olmak üzere bir şirketle çalıştığı belirtilerek şirketin iş disipliniyle ilgili konu nedeniyle kuryeyi işten çıkardığını kaydetti.