2021’de Google’da en çok ne aradık?

Arama motoru Google 2021’de en çok aranan kelimeler listesini açıkladı.

Arama trendleri listesinde her yıl dünyada ve ülkeler özelinde en çok aranan kelimeler ve kategoriler yer alıyor.

Türkiye’de en çok aranan kelime çoğu uzaktan eğitimle geçen 2021 yılında ‘EBA giriş‘ oldu. Yayınlandıktan kısa bir süre sonra dünya çapında fenomene dönüşen Güney Kore dizisi ‘Squid Game‘ ikinci sırada yer alıyor. Listede saha sonra sırasıyla açık öğretim lisesinin kısaltması ‘AÖL’, Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve uzun süre gündemde kalan çocuk istismarı davası ‘Elmalı davası’ var.

Türkiye’de 2021’de kategorilere göre en çok aranan kelimeler şöyle:

İsimler

1) Mesut Özil

2) Ebrar Karakurt

3) Mahmut Özer

4) Burak Elmas

5) İrfan Can Kahveci

6) Miralem Pjanic

7) Gedson Fernandes

8) Nihal Yalçın

9) Batuhan Karacakaya

10) Zehra Güneş

Diziler

1) Squid Game

2) Sadakatsiz

3) Aşk Mantık İntikam

4) Masumiyet

5) Yargı

6) Üç Kuruş

7) Masumlar Apartmanı

8) Sen Çal Kapımı

9) Son Yaz

10) Maraşlı

Kaybettiklerimiz

1) Rasim Öztekin

2) Doğan Cüceloğlu

3) Sezai Karakoç

4) Başak Cengiz

5) Oğuz Yılmaz

6) Hüner Coşkuner

7) Kadir Topbaş

8) Ferhan Şensoy

9) Kartal Tibet

10) Karahan Çantay

Nasıl geçer?

1) Burun Akıntısı Nasıl Geçer

2) Grip Nasıl Geçer

3) Öksürük Nasıl Geçer

4) Arpacık Nasıl Geçer

5) Pişik Nasıl Geçer

6) Koltuk Altı Kararması Nasıl Geçer

7) Sivilce Lekeleri Nasıl Geçer

8) Nasır Nasıl Geçer

9) Sivrisinek Isırığı Kaşıntısı Nasıl Geçer

10) Kulak Tıkanması Nasıl Geçer

Nasıl?

1) HES Kodu Nasıl Alınır

2) Aşı Randevusu Nasıl Alınır

3) Aşı Kartı Nasıl Alınır

4) Tam Kapanma Nasıl Olacak

5) Su Diyeti Nasıl Yapılır

6) Cuma Namazı Nasıl Kılınır

7) Peppa Pig Nasıl Öldü

8) İnsülin Nasıl Yazılır

9) Ritüel Nasıl Yapılır

10) Türkiye Gruptan Nasıl Çıkar

Kim?

1) Survivor Kim Elendi

2) Masterchef Kim Kazandı

3) Şampiyon Kim

4) Camdaki Kız Hayri Kim

5) Galatasaray Başkanı Kim Oldu

6) Yeni Milli Eğitim Bakanı kim

7) Boji kim

8) Andımızı Kim Yazdı

9) Elektriği Kim Buldu

10) Emniyet Genel Müdürü Kim

Ne zaman?

1) Okullar Ne Zaman Açılacak

2) Kabine Toplantısı Ne Zaman

3) Yasaklar Ne Zaman Bitiyor

4) Tam Kapanma Ne Zaman

5) Kafeler Ne Zaman Açılacak

6) Bilim Kurulu Toplantısı Ne Zaman

7) DGS Tercihleri Ne Zaman

8) YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak 2021

9) Okullar Ne Zaman Kapanacak

10) Türkiye Maçı Ne Zaman

Yemek tarifleri

1) Güllaç tarifi

2) Soğuk Baklava Tarifi

3) Taco tarifi

4) Tulumba tatlısı tarifi

5) Sufle tarifi tencerede

6) Galette tarifi

7) Gulaş tarifi

8) Çiğ köfte tarifi

9) Panna cotta tarifi

10) Cizleme tarifi

Ruh eşi arandı

Google verilerine göre bu yıl öne çıkan trendlerden bazıları şöyle oldu:

*Dünya, bu yıl iş nasıl bulunur sorusundan çok iş nasıl kurulur sorusuyla yeni girişimcilik fırsatları aradı.

*2021’de, tüm dünyada olumlama araması her zamankinden daha fazla yapıldı.

*Bu yıl ruh eşi tüm dünyada her zamankinden daha fazla arandı.

*Mart ayında Meghan ve Harry röportajı, dünya genelinde Google Trendler tarihinde en çok aranan röportaj oldu.

*Dünya, 2021’de iklim değişikliğinin etkisi aramasını hiç olmadığı kadar çok yaptı.

*Bu yıl tüm dünyada her zamankinden daha fazla işaret dilinde seni seviyorum araması yapıldı.

*Sürdürülebilirlik bu yıl tüm dünyada rekor seviyelerde arandı.

*“Ruh sağlığı nasıl korunur” araması bu yıl tüm dünyada her zamankinden daha fazla yapıldı.

*“Afganistana nasıl yardım edilir” bu yıl ağustosta tüm dünyada patlama yapan bir aramaydı.

*Bu yıl, kırmızı ışık, yeşil ışık ve bal peteği şekerlemesi aramasına duyulan ilgi rekor seviyeye ulaştı.