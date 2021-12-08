Rapor: 10 gazeteden sekizi, 10 kanaldan dokuzu iktidarla ilişkili gruplarda

IPS İletişim Vakfı, ‘medya sahipliği izleme projesi’ (MOM-Media Ownership Monitor) kapsamında takipçi paylarına göre ilk 10 gazete, radyo, TV kanalı ve haber portalını listeledi.

Araştırmaya göre, Sözcü ve Korkusuz gazeteleri dışında ilk 10 listesindeki sekiz gazete iktidar partisi AKP’ye yakın olduğu bilinen gruplara ait. Bu sekiz gazete içinde, Demirören Grubu’nun üç, Kalyon Grubu’nun iki, İhlas, Türk Medya ve Albayrak gruplarının ise birer gazetesi var.

En çok izlenen 10 kanaldan dokuzu (FOX TV dışındakiler) ve en çok ziyaret edilen ilk 10 haber sitesinden yedisi hükümetle politik ve ekonomik ilişkileri olan şirketlerin elinde.

Radyo yayıncılığı konusunda sektöre ise büyük oranda Doğuş Grubu hakim durumda. Devlet kanalı TRT’nin ilk 10 listesinde üç radyo istasyonu var.

En büyük 40 medya kuruluşuna sahip şirket ortaklarının çoğu iş insanları. Bu medya gruplarının içinde yer aldıkları altı holding (Doğuş, Demirören, Albayrak, Ciner, Kalyon ve İhlas) inşaat, enerji, maden ve turizm sektörlerinde iş yapıyor.

Araştırmada ayrıca dört ayrı medya türünde yayın yapan ilk 10 listesindeki medya kuruluşlarını izleyici yoğunlaşması açısından değerlendirdiğinde, televizyon ve radyo için orta düzeyde risk faktörünün, yazılı basın ve internet haber portalları için yüksek düzeyde olduğundan bahsediliyor.

MOM 2020 de medya sektöründeki değişiklikler kısmında şunlar kaydedildi: “Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre, Sözcü ve Korkusuz gazetelerinin sahibi olan Estetik Yayıncılık 2020’de Beme Media AG adlı şirkete devredildi. Aralık 2019’da iktidar yanlısı Türk Medya grubuna ait Güneş ve Star gazeteleri kapatıldı. Güneş gazetesi, aynı gruba ait Akşam gazetesinin eki oldu.”