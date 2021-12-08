Kalamış Yat Limanı’nın Koç’a devrine karşı dava: ‘Ekolojik denge bozulacak’

CANAN COŞKUN

Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın imar planlarının değiştirilerek işletme hakkının 40 yıl daha özelleştirilmesine karşı dava açıldı.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin açtığı davada, yat limanının denize doğru genişletilmesinin kıyı silüetinin bozulmasına, biyolojik ve kimyasal kirlenmeye neden olacağı uyarısında bulundu.

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın işletme hakkı Koç Holding’e aitti. Limanın kullanım süresi dolunca söz konusu alanla ilgili yeni bir imar planı yapıldı. Bu plana göre yat limanı, yer altı otoparkı, turizm tesisleri ve yüzen iskelelerle daha da genişletilecek.

İşletmenin devrine yönelik işlemler de imar planı değişikliğinden sonra yapıldı. 19 Ekim’de düzenlenen özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi 2 milyar 531 milyon lira ile yine Koç Holding’in bağlı ortaklığı TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri verdi. Rekabet Kurulu da 27 Ekim’de yat limanının devralınması işlemini onayladı.

‘Var olan marina sayısı İstanbul’a fazla’

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi de İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığı’na sunduğu dava dilekçesinde yat limanı için ÇED sürecinin tamamlanmadığını hatırlattı ve söz konusu alanın koruma/kullanma dengesinin nasıl belirlendiğinin belirsiz olduğunu kaydetti.

Dilekçede şu ayrıntılara yer verildi:

– İstanbul gibi bir şehirde bu kadar marinaya ihtiyaç yok. İstanbul sınırları içerisinde Kalamış Yat Limanı ile birlikte yedi tane ‘marina’ bulunmaktadır. Hali hazırda var olan marina sayısı bile İstanbul için fazlayken bunlara bir yenisini eklemenin kamuya bir yararı bulunmuyor.

‘Denizin ekolojik dengesi bozulur’

– Özelleştirmeye konu alan için yapılan imar planı değişiklikleri, söz konusu alanın fonksiyonu ve konumu itibariyle sit özelliklerinin en yoğun görüldüğü Fenerbahçe Yarımadası’nın komşuluğunda olması, kıyı siluetinin bozulmasına, biyolojik ve kimyasal kirliliğe, deniz alanında ekolojik dengenin bozulmasına, doğal su akımlarının ortadan kalkmasına, yelken sporunun yoğun olarak yapıldığı alanın küçülmesine, inşaat yoğunluğu ile ilave gündüz nüfusu ve taşıt yoğunluğuna, doğal yaşamın tehlikeye girmesine ve hava koridorunun kesilmesine neden olacak, bölgenin karakteristik dokusu bozulacak.

Ne olmuştu?

Yat limanının özelleştirilmesi ile ilgili karar 2013’te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), 115 bin 821 metrekarelik dolgu alanı ve 319 bin 306 metrekarelik iki yat limanı olmak üzere toplam 435 bin 128 metrekare yüzölçümlü alan özelleştirecekti. ÖYK sonradan yapılaşmaya açılacak alanı 478 bin 507 metrekareye çıkardı.

Bunun ardından Kadıköy Belediyesi, mahalle sakinleri ile Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası kararın iptali için Özelleştirme Yüksek Kurulu’na itirazda bulundu ancak itirazlar reddedildi. Bunun üzerine imar planı Danıştay 6’ncı İdare Mahkemesi’ne taşındı. Dava kapsamında alınan bilirkişi raporunda Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu düzenlenmediği için ‘imar planlarının iptaline karar verilmesinin uygun olacağı’ belirtilmişti ancak mahkeme raporu dikkate almayarak davayı reddetti. Sadece yüzen iskele alanlarının emsale katılmasına yönelik yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Denizi de yapılaşmaya açtılar

Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları odaları bu karara itiraz etti. Bunun üzerine dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na taşındı. Kurul, kararında planlarda hukuka aykırılık bulunmadığını belirtti ve bir önceki kararda yer alan yüzen iskele planlarıyla ilgili kararından da geri döndü. Karara göre yüzen iskele de imar planına dahil edildi ve böylece deniz alanının yapılaşmaya açılmasına da hükmedildi.

Öte yandan yat limanı için hazırlanan imar planlarının iptal edilmesini isteyen 32 Kadıköylü yurttaş, geçen şubat ayında Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Mahkeme henüz başvurularla ilgili bir karar vermedi.