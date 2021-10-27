Onaylandı: Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına Koç’un

Rekabet Kurulu, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın işletme hakkının 40 yıl süreyle Koç Holding’in bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ tarafından devralınması işlemini onayladı.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı için ay başında davet usulü düzenlenen özelleştirme ihalesinde, en yüksek teklifi 2 milyar 531 milyon lirayla TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. verdi.

Yat limanının özelleştirilmesiyle ilgili karar 2013’te Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş, bunun ardından Kadıköy belediyesi, mahalle sakinleri ve Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası kararın iptali için Özelleştirme Yüksek Kurulu’na itirazda bulunmuş ancak itirazlar reddedilmişti. Danıştay da benzer yönde başvuruları reddetmişti. Son dönemde Kadıköy belediyesi yat limanının özelleştirilmek yerine kendilerine satılması yönünde kampanya başlatmış, ancak sonuç değişmemişti.

İhalenin ardından tepkisini dile getiren Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, kararı Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını kaydederek şunları söylemişti:

“Biz, Özelleştirme İdaresi’nin marina ile ilgili yaptığı her şeye karşıydık. Yapılan imar planı değişikliğine karşıydık, buranın özelleştirilmesine karşıydık. Çünkü buranın kamuya terk edilmesini, yani Kadıköy belediyesine verilmesini istiyorduk. Gerekçemiz de şuydu: Burayı 1984 yılında Kadıköylülerin parasını harcayarak biz inşa ettik. Buranın tekrar iadesini istemiştik ama ne yazık ki ne iademiz kabul gördü ne de bu özelleştirme uygulaması iptal edildi. Fakat sonra, ‘Bizi ihaleye alın, eğer gerçekten satma niyetiniz varsa burayı biz satın alalım’ dedik. Fakat ne yazık ki o da kabul görmedi. Belki ben bugünkü teklif edilen rakamdan daha yüksek bir rakam teklif edecektim, neden Özelleştirme İdaresi bizi kabul etmedi? Neden rakamın daha da yükselmesi için çaba sarf etmediler?

‘Para kamuya kalacaktı’

İki-üç yıl önce yapılan ihaledeki rakamın dolar karşılığı 664 milyondu. Bugün son verilen teklif, 2 milyar 531 milyon TL, kaba bir hesapla 300 milyon dolara geliyor. Yani bir önceki alınan teklifin de yarı fiyatına verildi. Niye bu kadar acele ediyorsunuz, derdiniz ne? Bir şeyi satacaksanız en yüksek fiyata satmanız gerekir, neden Kadıköy Belediyesi’nin teklifini almadınız, belki biz yüksek bir teklif verecektik. Biz, belki Kadıköy halkıyla beraber dayanışmayla bu rakamın çok çok üzerinde bir teklif verip bu paranın kamuya kalmasını sağlayacaktık, neden bizi ihale dışı bıraktınız?

‘AYM’ye götüreceğiz’

Burada sadece nihai pazarlık bitti, bizim mücadelemiz bitmedi. Bizim davalarımız devam ediyor. Bugün itibariyle ihalenin bu rakamı belli olduktan sonra, benim anayasa hukukçularıyla yapacağım bir toplantım var. Bu süreci Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz. Çünkü Anayasa’nın en önemli ilkesi olan eşitlik ilkesine aykırı davranıldı, Kadıköy belediyesi ihale dışı bırakıldı. Şeffaflığa aykırı davranıldı, bizim teklif vermemiz engellendi. Bu ihaleyi yaptılar ama ne yapacaklarını halen bilmiyoruz. Burayı biz betona, ranta teslim etmeyeceğiz ve buraya kimsenin çökmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu mücadele bitmedi; olanca hızıyla, bütün gücümüzle devam edecek.”

1987 yılından itibaren hizmet veren liman, 7 Mart 2011’de özelleştirme kapsam ve programına alınmıştı. 1291’i denizde ve 220’si karada olmak üzere toplamda 1511 yat bağlama kapasitesi ile Türkiye’nin ikinci, İstanbul’un en büyük yat limanı Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı, İstanbul’da bulunan toplam kapasitenin yüzde 23,8’ini, Türkiye’nin ise yüzde 6’sını temsil ediyor.

Yat limanına otopark haricinde yaklaşık 15 bin metrekarelik turizm tesis alanı ve otel inşaatı yapılabilecek.