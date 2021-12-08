Erdoğan CHP’nin ‘hesaplaşılacaklar’ listesindeymiş

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için “Helalleşmek gibi bir beklentisi varsa o hesaplaşacaklarımızdan” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ açıklamalarına ilişkin konuşan Erdoğan, “Bir taraftan ‘helalleşmek’ diyeceksin, öbür taraftan milletin Meclis’inde bu edepsiz el kol hareketini yapabilme cüreti göstereceksin” demişti.

Özel, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak ve bakanlığına dezenfektan sattığı için görevden alınan eski Ticaret bakanı Ruhsar Pekcan’ı da listeye ekledi: “Helalleşmek gibi bir beklentisi varsa o hesaplaşacaklarımızdan. Damadı, yüce divana göndermediği Ruhsar Pekcan, suç işleri bakanı başta olmak üzere hesaplaşacaklarımızdan kendileri. Japon balığı gibi ortalarda dolaşmasın.”

Kılıçdaroğlu’nun bütçe görüşmelerinin ilk günündeki el hareketini de değerlendiren Özel, yaşananları anlattı: “O hareket AK Parti’ye değil. ‘Vatandaşın sırtına bindirdiniz’ diyor, elinin sırtına vuruyor. Görüntüyü gördüler. Çıktık izah ettik. AK Parti grubu dinledi, bir iki homurtu, cümle bitince var mı itiraz? Yapılmamış bir hareketi yapılmış sayıp mağduriyet oluşturacaksan köyde kahvede gülerler.”

‘Yetki aldığı anayasayı ihlal ediyor’

Özel, Erdoğan’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin tutuklu iş insanı Osman Kavala ve HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş kararı için “Tanımıyoruz” sözlerini de değerlendirdi.

Erdoğan’ın ‘kendini ve yetki aldığı anayasayı inkâr ettiğini’ dile getiren Özel, şunları kaydetti: “Anayasa uluslararası anlaşmaların üstün olduğunu söylüyorsa, AİHM kararlarını Anayasa’ya göre beyan ettiğini söylüyorsa kararlarını tanımaması inkârdır. Yetki aldığı Anayasa’yı inkâr ediyor.”

İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için gelen açıklamalara da değinen Özel, riskli adaylığı kendilerinin de istemediğini söyledi.

Özel, Erdoğan’ın CHP’nin Mersin mitingine ilişkin “Siirt daha kalabalıktı” açıklamalarına da, şöyle yanıt verdi: “Siirt’ten bizimle kalabalık yarıştırıyor. Yarış yapacak diye rakam uydurunca genel başkanımız ‘TÜİK’ten mi aldın’ rakamları diyor. Beyefendi ‘TÜİK saymaz’ diyor. Buradaki göndermeyi anlamadın mı?”