Cengiz, çay fabrikasına ‘çökülen’ İkizdere’de topu bakanlığa attı

Cengiz İnşaat, ‘İkizdere’de çay fabrikasına da ‘çöküldü’: ‘Cengiz efendiye yardımcı olmuşlar’ başlıklı haberimizle ilgili bir açıklama göndererek, topu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na attı.

Fotoğraf: Diken

Geçen yıl Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı İyidere sahiline yapılması planlanan lojistik liman için ihaleye çıkılmıştı. İhaleyi 1 milyar 719 milyon lira karşılığında iktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat ve Yapı&Yapı ortaklığı kazanmıştı.

Projede deniz dolgusu öngörülmüş, bu nedenle ham madde temini için taş ocakları ve bağlantı yoluna ihtiyaç doğmuştu.

Hammadde ihtiyacının karşılanabilmesi için İşkencedere Vadisi’nde bulunan Cevizlik ve Gürdere köylerinde 17 adet parsel için acele kamulaştırma kararı çıkarılmış, karar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 19 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

21 Nisan’da iş makinelerinin faaliyeti geçmesi üzerine yöre halkı karşı eyleme başlamış ancak jandarma engeliyle karşılaşmıştı.

Cengiz İnşaat, eylemler üzerine topu bakanlığa atarak, “Hammaddenin temin edilmesi planlanan İkizdere Cevizlik Taş Ocağı, bakanlık tarafından seçilmiştir” demişti.

Köylüleri ikna için ilçeye giden Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ise protestoyla uğurlanmış, sonra da halkın kandırılmaya çalışıldığını öne sürmüştü.

‘Cengiz kazansın diye…’

Son olarak taş ocağı için proje alanında bulunan çay fabrikası hakkında “Kamu yararı var” denerek yıkım kararı çıkarılmış, muhabirimiz Ayşegül Kasap da bu durumu köylülerle konuşarak haberleştirmişti.

Dün fabrikanın yıkımına başlanmasından sonra yöre halkı şu sözlerle tepki göstermişti: “İki ay içinde çay fabrikasına başlayacağız diye söz veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoglu verdiği sözü unutup yıllar önce yapılan fabrika binasını acil kamulaştırma yaparak yıkıyor.” Bir yöre sakini “Cengiz kazansın diye devletin tüm kurumları ellerinden geleni yapmış” diye konuşmuştu. Binaya ederinden düşük fiyat verildiği belirtilmişti.

Cengiz: ‘Dahlimiz yok’

Taş ocağı projesinin sahibinin bakanlık olduğunu belirten Cengiz İnşaat, “Kamulaştırma kararında herhangi bir dahlimiz yok” ifadelerini kullandı.

Cengiz İnşaat’ın haberimizle ilgili gönderdiği açıklama şöyle:

“Rize İyidere Lojistik Limanı projesi ile ilgili taş ocağı sahası ve bağlantı yolu üzerinde yer alan bazı taşınmazların kamulaştırılması kararı, projenin sahibi olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından alınmıştır.

Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, Rize İyidere Lojistik Limanı projesinin yüklenicisinin ortaklarından biri olarak, kamulaştırma kararıyla ilgili herhangi bir dahli olmadığı gibi kamulaştırma bedelinin tespitine ilişkin de herhangi bir tasarrufu bulunmamaktadır. Kaldı ki Cengiz İnşaat, bu kamulaştırmada ortaya çıkan bedeli ödeyecek taraf da değildir.”