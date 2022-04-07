Akşam Postası / 7 Nisan 2022

Cemal Kaşıkçı davası: Dosya Suudi Arabistan’a devredildi

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili davada mahkeme, yargılamanın durdurulmasına ve dosyanın Suudi Arabistan’a devredilmesine karar verdi. Mahkeme, 26 sanık hakkındaki yakalama ve kırmızı bülten kararlarının da infaz edilmemesine hükmetti.

Anketçilerden, Özdağ’ın ‘Yavaş’ çıkışı ve adaylık tartışmasında ‘tuzak’ uyarısı

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın açıklamaları sonrası sonrası Mansur Yavaş’ın anketlerde öne çıkan isimlerden olduğunu belirten araştırma şirketi yöneticileri, ‘tuzağa’ dikkat çekiyor.

Üç aylık veri: Kayıt dışı içki dokuz cana mal oldu; 137 ton alkol yakalandı

Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu, bu yılın ilk üç ayındaki kayıt dışı içki verilerini paylaştı.

Boğaziçi protestoları: Savcı, polisin parmağının ısırıldığı iddiasıyla ceza istedi

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör atanması sonrası başlayan protestolar nedeniyle aralarında öğrencilerin de bulunduğu dokuz kişinin yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

RTÜK, üç kanala cezayı ‘yayın yasağı ihlali’nden vermiş

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV, KRT ve Tele1’e verilen cezalar sonrası kurumun ‘haksız yere’ linç edildiğini savundu.

Zelenski: Rus ordusu, Buça’dan sonra taktik değiştirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Buça kentindeki katliamdan sonra Rus ordusunun taktik değiştirdiğini ve işgal ettikleri bölgelerde işledikleri suçların kanıtlarını yok etmeye çalıştığını söyledi.

Anket: AKP-MHP yüzde 40’a ulaşamıyor

Yöneylem’in anketine göre yüzde 31,2 oy oranına sahip AKP’yle CHP arasındaki fark yüzde 2,6’ya indi. Verilere göre AKP’nin ittifak ortağı MHP’yle birlikte yüzde 40’a ulaşamadığı görülüyor.

ENAG yöneticisi Ulusoy: Hükümetin enflasyonda baz etkisini beklemesi acizlik

ENAG yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Türkiye’nin hiperenflasyon sürecine girdiğini söyledi.

Kripto milyarderinden Bitcoin tahmini: Fed ara verince uçacak

Kripto varlık piyasasının önemli isimlerinden Michael Novogratz, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaşmaya ara verdiği dönemde Bitcoin’in yeniden yükselişe geçeceğini öngördü.

AB, Rusya’ya kömür ambargosunu erteledi

Avrupa Birliği (AB) Rusya’dan kömür ithalatına getirilmesi beklenen yasağı Almanya’nın baskısı nedeniyle bir ay erteledi.

Döviz hesaplarında üç hafta sonra yön aşağı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 1 Nisan’la biten haftada 1,6 milyar dolar düşüş gösterdi.

Araştırma: Ağır Covid sonrası pıhtı riski normalden 290 kat fazla

İsveç’teki bir araştırmaya göre Covid-19 geçirdikten sonra takip eden altı ayda ciddi pıhtı gelişmesi riski artıyor.

Thodex’in kurucusu ‘etkin pişmanlık’ için dosyaya dekont sunmuş

Kripto para borsası Thodex’in firari CEO’su Faruk Fatih Özer, etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istedi.

Akademi Will Smith’in tokadını görüşmek üzere toplanıyor: İlk Oscar’ı sonuncusu olabilir

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Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Will Smith’in Oscar ödül törenine damgasını vuran tokadını görüşeceği toplantıyı öne aldı. Toplantıda Smith’e uygulanacak olası yaptırımlar belirlenecek.