Akşam Postası / 7 Nisan 2022

Cemal Kaşıkçı davası: Dosya Suudi Arabistan’a devredildi
Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili davada mahkeme, yargılamanın durdurulmasına ve dosyanın Suudi Arabistan’a devredilmesine karar verdi. Mahkeme, 26 sanık hakkındaki yakalama ve kırmızı bülten kararlarının da infaz edilmemesine hükmetti.
Kaşıkçı davasının devrine nişanlısından itiraz: Kanun yanlış yorumlandı
Anketçilerden, Özdağ’ın ‘Yavaş’ çıkışı ve adaylık tartışmasında ‘tuzak’ uyarısı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın açıklamaları sonrası sonrası Mansur Yavaş’ın anketlerde öne çıkan isimlerden olduğunu belirten araştırma şirketi yöneticileri, ‘tuzağa’ dikkat çekiyor.
Kılıçdaroğlu, Özdağ’ın Mansur Yavaş’ı aday göstermesinden memnun
Üç aylık veri: Kayıt dışı içki dokuz cana mal oldu; 137 ton alkol yakalandı
Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu, bu yılın ilk üç ayındaki kayıt dışı içki verilerini paylaştı.
Boğaziçi protestoları: Savcı, polisin parmağının ısırıldığı iddiasıyla ceza istedi
Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör atanması sonrası başlayan protestolar nedeniyle aralarında öğrencilerin de bulunduğu dokuz kişinin yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
RTÜK, üç kanala cezayı ‘yayın yasağı ihlali’nden vermiş
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV, KRT ve Tele1’e verilen cezalar sonrası kurumun ‘haksız yere’ linç edildiğini savundu.
Zelenski: Rus ordusu, Buça’dan sonra taktik değiştirdi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Buça kentindeki katliamdan sonra Rus ordusunun taktik değiştirdiğini ve işgal ettikleri bölgelerde işledikleri suçların kanıtlarını yok etmeye çalıştığını söyledi.
Lavrov: Ukrayna’nın Rus askerini ülkeden çıkarmak istemesi kabul edilemez
Anket: AKP-MHP yüzde 40’a ulaşamıyor
Yöneylem’in anketine göre yüzde 31,2 oy oranına sahip AKP’yle CHP arasındaki fark yüzde 2,6’ya indi. Verilere göre AKP’nin ittifak ortağı MHP’yle birlikte yüzde 40’a ulaşamadığı görülüyor.
ENAG yöneticisi Ulusoy: Hükümetin enflasyonda baz etkisini beklemesi acizlik
ENAG yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Türkiye’nin hiperenflasyon sürecine girdiğini söyledi.
TL’yi tutabilmek için KİT’lere beş ayda 18,34 milyar dolar akıtıldı
Yeni ekonomi modeli tepetaklak: Cari fazla hedeflerken açık beklentisi 38 milyar dolar
Kripto milyarderinden Bitcoin tahmini: Fed ara verince uçacak
Kripto varlık piyasasının önemli isimlerinden Michael Novogratz, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaşmaya ara verdiği dönemde Bitcoin’in yeniden yükselişe geçeceğini öngördü.
AB, Rusya’ya kömür ambargosunu erteledi
Avrupa Birliği (AB) Rusya’dan kömür ithalatına getirilmesi beklenen yasağı Almanya’nın baskısı nedeniyle bir ay erteledi.
Döviz hesaplarında üç hafta sonra yön aşağı
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 1 Nisan’la biten haftada 1,6 milyar dolar düşüş gösterdi.
Merkez Bankası rezervlerinde sınırlı artış
Araştırma: Ağır Covid sonrası pıhtı riski normalden 290 kat fazla
İsveç’teki bir araştırmaya göre Covid-19 geçirdikten sonra takip eden altı ayda ciddi pıhtı gelişmesi riski artıyor.
Thodex’in kurucusu ‘etkin pişmanlık’ için dosyaya dekont sunmuş
Kripto para borsası Thodex’in firari CEO’su Faruk Fatih Özer, etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istedi.
Akademi Will Smith’in tokadını görüşmek üzere toplanıyor: İlk Oscar’ı sonuncusu olabilir
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Will Smith’in Oscar ödül törenine damgasını vuran tokadını görüşeceği toplantıyı öne aldı. Toplantıda Smith’e uygulanacak olası yaptırımlar belirlenecek.