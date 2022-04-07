Kripto milyarderinden Bitcoin tahmini: Fed ara verince uçacak

Kripto varlık piyasasının önemli isimlerinden Michael Novogratz, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaşmaya ara verdiği dönemde Bitcoin’in yeniden yükselişe geçeceğini öngördü.

Martın son günlerinde 48 bin doları aşan Bitcoin yeniden düşüşe geçti ve 43 bin dolara geriledi. Bitcoin’in yükselişinde Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı sonrası Batı’nın getirdiği yaptırımları aşmak için kripto paralara yönelme adımları etkili olmuştu.

Nisanla birlikte düşmeye başlayan Bitcoin, dün Fed tutanaklarından çıkan sıkılaşma mesajlarından da olumsuz etkilenmişti.

Kripto para ekosisteminde önemli bir isim olan milyarder Michael Novogratz, Bitcoin’in yükselişe geçmesi için Fed’in sıkılaşmaya ara vermesi gerektiğini belirtti.

Bloomberg’e göre Novogratz, yüksek enflasyon nedeniyle Fed’in bir süre daha ‘şahin’ tarafta kalacağını ve yakında faizleri 50 baz puan artıracağını öngördü.

Novogratz ekonominin yavaşlaması durumundaysa Fed’in sıkılaşmadan geri adım atacağını ve bunun etkisiyle Bitcoin’in ‘Ay’a gideceğini’ söyledi.