Karamollaoğlu: Kaşıkçı davasının devri, Erdoğan’ın zikzak yaptığını gösteriyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a devredilmesinin ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın zikzak çizmesinin göstergesi’ olduğunu söyledi.

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Mahkeme, bugünkü duruşmada, Washington Post gazetesi yazarı Suudi gazetecinin 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan’a devredilmesine karar vermişti.

Karamollaoğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gülktekin Uysal’ı bugün DP Genel Merkezi’nde ziyaret etti. İki genel başkanın görüşmesi yaklaşık iki saat sürdü.

Karamollaoğlu, Kaşıkçı davasının devriyle ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

“Bunu kabullenmek doğru değil. Siz, bir konuyu, Türkiye’de işlenmiş bir cinayetle ilgili bir davayı bu noktaya kadar getireceksiniz, arkasından da siyasi neticeleri dikkate alarak, hukuki değil siyasi neticeleri dikkate alarak bu davayı başka bir ülkeye havale edeceksiniz. Bu bir defa devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz. Aynı zamanda Sayın Erdoğan’ın ne kadar çok zikzak yapabileceğini gösteriyor. Bizim itibarımızı sarsan bir konu. Türkiye’nin itibari bu zikzaklarla artmaz, maalesef zarar görür.”