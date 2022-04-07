Son 24 saat: 9 bin 354 vaka, 36 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 9 bin 354 vaka, 36 can kaybı kaydedildi.
Bir günde 215 bin 229 Covid-19 testi yapıldı.
İyileşenlerin sayısıysa 10 bin 885.
Yaramazlara biraz batar!
Merkez Bankası (MB) rezervlerinden, KİT’lerin döviz ihtiyacı için son 5 ayda çıkan paraysa 18,34 milyar dolar.
Tarihi rekor seviyelere ulaşan enerji ithalatı sonrası şubatta cari açığın 5,5 milyar dolara gelmesi bekleniyor.
Kripto para borsası Thodex’in firari CEO’su Faruk Fatih Özer, etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istedi.
Avrupa Birliği (AB) Rusya’dan kömür ithalatına getirilmesi beklenen yasağı Almanya’nın baskısı nedeniyle bir ay erteledi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV, KRT ve Tele1’e verilen cezalar sonrası kurumun ‘haksız yere’ linç edildiğini savundu.