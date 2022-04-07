Diken

Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 9 bin 354 vaka, 36 can kaybı


Türkiye’de son 24 saatte 9 bin 354 vaka, 36 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 215 bin 229 Covid-19 testi yapıldı.

İyileşenlerin sayısıysa 10 bin 885.

SON HABERLER