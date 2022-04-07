RTÜK, üç kanala cezayı ‘yayın yasağı ihlali’nden vermiş

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV, KRT ve Tele1’e verilen cezalar sonrası kurumun ‘haksız yere’ linç edildiğini savundu.

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Erzurum’da Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait Kuran kursunda yaşanan istismar vakasının haberleştirilmesi nedeniyle dün bazı kanallara ceza verilmişti. RTÜK’ün muhalefet kontenjanından seçilen üyeleri, kararın Diyanet’in ‘incinmesi’ nedeniyle alındığını yazmıştı.

RTÜK’ün bugünkü yazılı açıklamasında, kararın sosyal medya ve basında farklı yansıtıldığı, RTÜK Üst Kurul üyelerinin töhmet altında kaldığı, kurul ve bazı RTÜK üyelerinin sosyal medyada haksızca linç edildiği savunuldu.

RTÜK’ün çocukları kırmızı çizgi olarak gördüğü, Üst Kurul’da bugüne kadar çocukların üstün yararı için pek çok karar alınarak uygulandığı kaydedildi.

‘Yayın yasağı nedeniyle verildi’

Açıklamada şöyle: “Altını kalın çizgilerle çizerek belirtmek gerekirse, Üst Kurul’da dün alınan karar, üç medya kuruluşunun yargı mercilerinin verdiği yayın yasaklarını ihlal etmesine yöneliktir. Verilen cezalar elim olayın gündeme getirilmesine değil, mahkemelerin verdiği ve yasal olarak uymak zorunda bulunulan yayın yasaklarının hiçe sayılmasına ilişkindir.

Palandöken’deki olaya ilişkin Erzurum 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi ile Erzurum 2’nci Sulh Ceza Hâkimliği’nce verilen yayın yasağını Halk TV yedi kez, KRT 22 kez ve Tele1 üç kez ihlal etmiştir. RTÜK’ün yasal görevi mahkemelerin verdiği yayın yasaklarını ilan etmek ve olası ihlaller durumunda yaptırım uygulamaktır. Son RTÜK toplantısında alınan kararların içeriği bundan ibarettir.

‘İftira ve algı operasyonu’

Bu gerçeğin bilinerek değerlendirmelerin yapılmasını arzu eder, çocuk ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine zarar verecek yayın içerikleriyle kıyasıya mücadele eden RTÜK’ün iftira ve algı operasyonlarına maruz bırakılmamasını önemle hatırlatırız.

RTÜK üyelerini ve çalışanlarını hedef gösteren organize şebekelere bugüne kadar boyun eğmedik bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz!”