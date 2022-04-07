ENAG yöneticisi Ulusoy: Hükümetin enflasyonda baz etkisini beklemesi acizlik

ENAG yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Türkiye’nin hiperenflasyon sürecine girdiğini söyledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre martta resmi enflasyon yüzde 61,14.

Bağımsız sosyal bilimcilerin kurduğu Enflasyon Araştırma Grubu’ysa (ENAG) martta tüketici fiyatlarının yüzde 11,93 arttığını, 12 aylık artış oranınsa yüzde 142,68’i bulduğunu belirtiyor.

Hiperenflasyon tanımının yıllık yüzde 200’ün üstüne çıkan enflasyonda kullanıldığını belirten ENAG yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy, artık bu tespitte farklı unsurların yer aldığını söyledi.

Sözcü’den Taylan Büyükşahin’e konuşan Ulusoy, çift haneli işsizlik, gelirsizlik gibi verilerle birlikte yıllık enflasyonun OECD ortalamasının 10 katı olmasının hiperenflasyon olarak tanımlanabileceğini söyleyerek, bu şartlar altında Türkiye’nin hiperenflasyon sürecine girdiğini belirtti.

‘Şu an başlasak üç-dört yıl sürer’

Hükümetin aralıktan itibaren baz etkisiyle enflasyonun düşmesine bel bağladığını söyleyen Prof. Ulusoy, bir program ve yapısal reform olmadan enflasyonun sadece baz etkisiyle düşürülmesinin ‘acizlik’ olduğunu söyledi.

Hükümetin baz etkisiyle seçime gitmek istediğini anlatan Ulusoy, “Hayat pahalılığı inanılmaz derecede artacak. Ortada bir ekonomik başarı yok. KKM gibi ek faiz uygulamalarıyla dahi dövizi düşüremiyorsunuz. Reformlara şu an başlasak bile üç-dört yıl restorasyon sürer” dedi.

‘İrrasyonel sürece geçtiler’

Ekonomi politikalarında kontrolün kaybedildiğini belirten Prof. Ulusoy, Merkez Bankası’nın rezervlerinin ekside olmasının işleri daha da zorlaştırdığını belirtti.

KKM’de gölge faiz politikasının uygulandığını, harcamaları baskı altına giren hükümetin bu noktada para basma sürecine girdiğini söyleyen Ulusoy, “Merkez Bankası’nın kararsız tutumuyla birlikte bunları ele alınca, tüketicinin, yatırımcının ve hükümetin irrasyonel sürece geçtiğini görüyoruz” dedi.