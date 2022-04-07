Meclis’e giden Boğaziçi akademisyenleri altı muhalefet partisinden destek sözü aldı

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, 2 Ocak 2021 tarihinde kurum dışından bir rektör atanmasıyla başlayan yönetim krizini ve 15 aydır süren müdahaleler sonucu oluşan kamu zararını Meclis’e taşıdı.

Görüşmelerde liyakat ve özerk üniversiteyi savunduklarını anlatan akademisyenler, altı muhalefet partisinden de üniversiteler ve diğer paydaşlarla birlikte çalışacak ortak bir yükseköğretim çalışma grubu oluşturma sözü aldı.

Fotoğraf: Boğaziçi Akademisyenleri

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerini temsil eden bir heyet, TBMM’yi ziyaret etti. 28 Şubat 2022’de Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) kaldırılması konusunda uzlaştıklarını açıklayan altı muhalefet partisiyle görüştü.

5 Nisan’da DP, TİP, HDP ve CHP’yi, 6 Nisan’da da Deva Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi’yle görüşen akademisyenler yükseköğretim alanındaki yaygın krize çare olacak yeni bir yükseköğretim vizyonu konusundaki fikir ve önerilerini paylaştı.

Heyet daha önce de Gelecek Partisi’ni ziyaret etmiş ve genel başkan Ahmet Davutoğlu’yla görüşmüştü.

Akademisyenler parti liderlerine ve eğitimden sorumlu vekillere mevcut krizin sadece Boğaziçi Üniversitesi’ne özgü olmadığını, Türkiye’de halen tüm yükseköğretim kurumlarını ve öğrencileri ilgilendiren ağır bir kriz yaşandığını söyledi.

Akademisyenler yükseköğretim yasasının değiştirilmesinin elzem olduğunu, liyakati ve akademik özgürlükleri önceleyen, çağın gereklerine uygun ve demokratik esaslara dayanan bir yükseköğretim yasa çerçevesi kurgulamanın gerektiğini de anlattı.

Heyet ayrıca ülkenin olumlu yönde değişimine talip olan tüm siyasi partilerden üniversiteler ve diğer paydaşlarla birlikte çalışacak ortak bir yükseköğretim çalışma grubu oluşturmalarını da talep etti.

Parti liderleri bu talebe olumlu yanıt verdi.

CHP, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi genel başkanları, 28 Şubat 2022’de bir açıklama yapmış, Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) kaldırılması konusunda uzlaştıklarını, üniversitelerin idari, mali ve akademik özerkliğini sağlayacaklarını açıklamışlardı.