Merkez Bankası rezervlerinde sınırlı artış

Merkez Bankası rezervlerinde 1 Nisan’la biten haftada değişim sınırlı. MB’nin brüt rezervleri geçen hafta 108 milyar dolardan 108,9 milyar dolara çıktı.

Net rezerv tarafında önceki hafta 16 milyar dolar olan rakam 16,4 milyar dolara yükseldi.

Fotoğraf: Merkez Bankası

Net rezerv, piyasa müdahaleleri ve başta BOTAŞ olmak üzere kamu iktisadi teşebbüslerine döviz satışları nedeniyle önceki aylarda 7,55 milyar dolarla 20 yılın en düşük seviyesi görmüştü.

MB rezervlerinden son beş ayda KİT’lere akan paraysa 18,34 milyar dolar.

Swap hariç net rezerv tarafında da bir miktar iyileşme olmasına rağmen görünüm hala çok kötü.

Söz konusu haftada swap hariç net rezerv eksi 46,5 milyar dolardan 45,5 milyar dolara yükseldi.

Swap anlaşmalarında, iki ülke arasında belirlenen tutarda bir para başka bir parayla değiştiriliyor. Değiştirilen ana paralar belirli bir süre sonunda geri veriliyor.

Bu durumda MB’nin döviz rezervi kağıt üstünde artmış olsa da bu, net rezerve yansımıyor.