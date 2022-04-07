‘Vergi ve ekonomi paketi’nin ilk bölümündeki maddeler kabul edildi

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan, ‘Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ilk bölümünde yer alan maddeleri Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

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Buna göre muhtarlara net asgari ücret tutarının altında ödenek verilmeyecek.

Yabancılara konut veya iş yeri teslimlerinde Katma Değer Vergisi’nden istisna tutulmak için bir yıllık elde tutma şartı üç yıla çıkarılacak.

Bir veya birden fazla özel sağlık kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten hekimler, serbest meslek erbabı olarak kabul edilecek ve kazançları serbest meslek kazancı hükümlerine göre vergilendirilecek.

Türkiye’de elektrikli araç imal edenlerin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki mühendislik hizmetleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar KDV’ye tabi olmayacak.

Seyahat acentelerinin 2022 yıllık aidatlarının hesaplanmasında 2022 yılı için tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranının yüzde 50’si dikkate alınacak.

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