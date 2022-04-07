Döviz hesaplarında üç hafta sonra yön aşağı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 1 Nisan’la biten haftada 1,6 milyar dolar düşüş gösterdi.

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Döviz mevduatlarında son üç haftadır yükseliş gözlemleniyordu.

Merkez Bankası rakamlarına göre söz konusu haftada toplam döviz mevduatları 215,9 milyar dolarla hala oldukça güçlü seviyede.

Hesaplarda pariteden arındırılmış düşüş 1,5 milyar dolar.

Gerçek kişiler, yani vatandaşların hesaplarında 281 milyon dolar azalma var.

Tüzel kişiler, yani şirketler tarafındaysa düşüş 1,3 milyar dolar.

Döviz hesaplarında rekor aralıkta 238 milyar doların aşılmasıyla görülmüştü.

KKM’de rakamlar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun haftalık bültenine göre kur korumalı mevduat büyüklüğü 695,69 milyar TL.

BDDK, KKM verilerini günlük yayımlamaya başladıktan beş gün sonra durdurup haftalık açıklamaya başlamıştı. Verilerde dövizden kullanıma ilişkin detaylar da kaldırılmıştı.

AKP hükümeti, dolar/TL’nin 18’i aşarak tarihi seviyesine çıkmasının ardından 20 Aralık 2021’de ‘dolarizasyonu kırmak‘ adına kur korumalı mevduatları (KKM) devreye almıştı. Sistem, dövizdeki yükseliş durumunda KKM’lerde TL tutan katılımcılara farkın devlet tarafından ödenmesini esas alıyor.

Katılımcılar ayrıca TL mevduatları için MB’nin yüzde 14’lük politika faizinin üç puan üstüne kadar da faiz getirisi elde edebiliyor.