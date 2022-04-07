AB, Rusya’ya kömür ambargosunu erteledi

Avrupa Birliği (AB) Rusya’dan kömür ithalatına getirilmesi beklenen yasağı Almanya’nın baskısı nedeniyle bir ay erteledi.

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AB ülkeleri, beşinci yaptırım paketinde yer alan kömür ambargosuyla ilk kez Rus enerji sektörünü hedef alacaktı.

AB dış politika temsilcisi Josep Borrell, dün teknik detaylar yüzünden uzlaşılamayan kömür ambargosunun için ‘bugün ya da yarın‘ anlaşmaya varılabileceğini söylemişti.

AB’nin kömür ithalatı

Kömür ithalatında Rusya’ya yüzde 45 bağımlı olan AB, 2021’de ülkeden 69 milyon ton kömür ithalatı yaptı.

AB ülkeleri içinde geçen yıl Rusya’dan en fazla kömürü 22,3 milyon tonla Almanya aldı. Bunu 15,8 milyon tonla Hollanda, 9,1 milyon tonla Polonya ve 5,8 milyon tonla İtalya izledi.

Ticaretin toplam hacmiyse 4 milyar avroya yakın.