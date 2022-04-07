Araştırma: Ağır Covid sonrası pıhtı riski normalden 290 kat fazla

İsveç’teki bir araştırmaya göre Covid-19 geçirdikten sonra takip eden altı ayda ciddi pıhtı gelişmesi riski artıyor.

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Araştırmacılar Covid-19 sonrası riskin ne zaman normal seviyelere döndüğü ve pandemideki dalgalar sırasında bu riskin değişip değişmediği sorularına yanıt aradı.

Kan pıhtılaşmasında en yüksek risk, hastalığı ağır geçirenlerde ve ilk dalga sırasında virüse yakalananlarda görüldü.

Araştırma için İsveç’te Şubat 2020 ve Mayıs 2021 arasında Covid-19 testi pozitif çıkan 1 milyon kişinin sağlık durumu takip edildi. Bu veriler aynı yaş grubu ve cinsiyetten hastalığı geçirmemiş 4 milyon kişiyle karşılaştırıldı.

Covid sonrası şu risklerin arttığı görüldü:

*Bacakta kan pıhtıları (derin ven trombozu/DVT) üç aya kadar

*Akciğerlerde pıhtı (pulmoner emboli) altı aya kadar

*İç kanama iki aya kadar

Araştırmacılar, Covid-19 sonrası kan pıhtılaşması risklerini normal risk düzeyiyle karşılaştırdıklarındaysa şu sonuçları elde etti:

*Her 10 bin Covid-19 hastasından dördünde DVT gelişirken, hasta olmayanlarda 10 binde bir görüldü.

*Her 10 bin Covid-19 hastasının yaklaşık 17’si akciğerde kan pıhtılaşması yaşarken, Covid-19 olmayanlarda her 10 binde birden bile az.

BMJ’de yayımlanan araştırmaya göre pıhtı riski ilk dalgada sonrakilere kıyasla daha yüksekti. Bunun muhtemel nedeniyse salgın boyunca tedavilerin geliştirilmiş olması ve yaşlı gruptakilerin ikinci dalgada aşılanmaya başlamış olması.

Özellikle yoğun bakımda tedavi gerektiren ağır Covid-19 sonrası, akciğerde pıhtı riskinin normalden 290 kat, hafif hastalık sonrasıysa yedi kat fazla olduğu görüldü.

Araştırmacılar bulguların aşının önemini vurguladığını belirtirken, aşıdan kaynaklı pıhtı riskinin hastalığınkinden çok daha düşük olduğuna dikkat çekti.