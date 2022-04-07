Kılıçdaroğlu, Özdağ’ın Mansur Yavaş’ı aday göstermesinden memnun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan gelen “Adayımız Mansur Yavaş” açıklamasından ‘memnun’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

Özdağ dün ”Biz Yavaş’a çağrımızı yapıyoruz, takdir kendisinindir” demişti.

Halk TV’den Fikret Bila’ya konuşan Kılıçdaroğlu ”Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu olunca akla CHP’li bir ismin gelmesi memnuniyet verici” dedi.

‘Anahtar altılı masa’

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: ”Sayın Özdağ’ın cumhurbaşkanı adayı olarak bir CHP’liyi önermesi güzel bir şey. Buna memnun oldum. Kimse merak etmesin. Bu kötü gidişi durduracağız. ‘Millet ittifakı’nın adayı cumhurbaşkanı olacak. Kimin aday olacağı konusunda anahtar altılı masa. Altı lider adayı belirleyecek. Biz altı genel başkan bir kader birliği yaptık.”