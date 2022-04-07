Anketçilerden, Özdağ’ın ‘Yavaş’ çıkışı ve adaylık tartışmasında ‘tuzak’ uyarısı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın açıklamaları sonrası sonrası Mansur Yavaş’ın anketlerde öne çıkan isimlerden olduğunu belirten araştırma şirketi yöneticileri, ‘tuzağa’ dikkat çekiyor.

Fotoğraf: ABB

Özdağ dün partisinin CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı gösterdiğini söylemiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu olunca akla CHP’li bir ismin gelmesini ‘memnuniyet verici’ bulmuştu.

ORC Araştırma: Birden çok sakınca var

Daha önce anketlerde adı öne çıkan Yavaş hakkında ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, Yavaş’ın belki de en iyi aday olduğunu ama rızası olmadan bu açıklamanın birden çok sakıncası olduğunu söyledi.

Pösteki’ye göre açıklama, tıpkı öne çıkan bir diğer CHP’li isim İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi Mansur Yavaş’ı da ‘iktidar medyasının fitne kazanına’ attı.

ORC yöneticisi, Özdağ’ın ‘Yavaş’ çıkışının millet ittifakını erken aday belirlemeye zorlayıp Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener’in diğer paydaşlarla insicamını bozmak gibi ‘sakıncaları’ da olduğunu söyledi.

3⃣ Muhalefeti kazanacak noktaya taşıyan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’in diğer paydaşlarla insicamını bozmak.

4⃣ Dikkatleri iktidarın yönetmeme krizinden, muhalefetin sözde aday krizine yönlendirmek. — Mehmet S. PÖSTEKİ (@mehmetsposteki) April 7, 2022

Pösteki’ye göre diğer ‘sakıncalar’ şöyle:

*Dikkatleri iktidarın yönetmeme krizinden, muhalefetin sözde aday krizine yönlendirmek.

*Meral Akşener’in ısrarla ve haklı olarak uzak durduğu ‘HDP’nin görüşü’ polemiğini başlatmak.

*Kılıçdaroğlu ve Akşener’i kendi hırslarıyla hareket eden kişiler gibi yansıtmak ki en büyük haksızlık da bu olur. Zira Kemal Kılıçdaroğlu daha geçen seçimde en yakın rakibini aday göstermiş, İYİ Parti’ye 15 vekilini görevlendirmiş bir lider. Meral Akşener neredeyse hiç belediye kazanmamak pahasına ittifak yapmış, iktidar umudunu tesis etmiş bir lider.

‘Neden bu bombayı masaya bıraktı?’

Pösteki, Özdağ’ın daha önceden CHP’yle ittifaka karşı çıktığına ve Akşener’e yönelttiği suçlamaları hatırlatarak sordu: ”Mansur Yavaş’ın küllerinden yeniden doğmasını sağlayan bu ittifakın iyiliğini istediği için mi bu bombayı masaya bıraktı? Cevap mı? Cevap sizin vicdanınızdadır.”

Mansur Yavaş'ın küllerinden yeniden doğmasını sağlayan bu ittifakın iyiliğini istediği için mi bu bombayı masaya bıraktı?



Cevap mı?



Cevap sizin vicdanınızdadır. — Mehmet S. PÖSTEKİ (@mehmetsposteki) April 7, 2022

Avrasya Araştırma: Yavaş anketlerde en yüksek

Avrasya Araştırma yöneticisi Kemal Özkiraz, Yavaş’ın anketlerde en yüksek oyu aldığını belirterek, ‘millet ittifakı’, Yavaş’ın kendisi ya da CHP dışında adaylığını açıklayanlar için şunu söyledi: “Bunların dışındakiler ya akıllı düşman ya aptal dosttur.”

Mansur Yavaş yaptığımız bütün anketlerde en yüksek oyu alan kişi oluyor.



Bu sebeple elbette adaylık da Cumhurbaşkanlığı da çok yakışır.



Ancak onun adaylığını yalnız şu üçü açıklayabilir.



1-Millet ittifakı

2-CHP

3-Kendisi



Bunların dışındakiler ya akıllı düşman ya aptal dosttur — Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) April 6, 2022

Sencar anket paylaştı

Tartışmaların ardından MetroPOLL Araştırma yöneticisi Özer Sencar, şirketinin mart anketini paylaştı. “Erdoğan’a mı yoksa onun karşısına çıkan rakiplerine mi oy verirsiniz” diye sorulan ankette ‘rakibinin kim olduğuna bağlı’ cevabını verenlerin oranı yüzde 28,1 çıkmıştı.