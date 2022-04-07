Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu’na gidecek: Randevu istedim, ses yok!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, randevu talebine yanıt vermediğini söylediği Et ve Süt Kurumu’na gidecek.

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Et ve Süt Kurumu günlerde et fiyatlarına yüzde 48 oranında zam yapmıştı. Kurumun genel müdürü Osman Uzun ise zammın gerekçesini açıklarken, “Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle fiyatı artırdık” ifadelerini kullanmıştı. Uzun, bundan yaklaşık hafta sonra görevden alınmıştı.

Kılıçdaroğlu daha önce kendisine randevu vermeyen Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu’nu ziyaret etmek istemiş ama kapıdan içeri alınmamıştı.

CHP lideri Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı: “Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu’ndan randevu istedim. Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok! Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için yarın saat 10.00’da devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim. Gerisi onlara kalmış.”