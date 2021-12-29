Kılıçdaroğlu, randevu talebine dönmeyen Eğitim Bakanlığı’na gidecek

“Milli Eğitim Bakanlığı’ndan randevu talebime hala dönülmedi” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bakanlığın Twitter hesabını etiketleyerek “Yarın saat 13.00’te görüşmek üzere…” diye yazdı.

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok kişi puanının yüksek olmasına hatta derece yapmasına rağmen mülakat puanıyla elendiği sonuçlarını sosyal medya üzerinden paylaşarak tepki göstermişti.

Mülakatla elenen isimlerle buluşan Kılıçdaroğlu, duruma tepki göstererek Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den randevu talep ettiğini fakat yanıt alamadığını söylemişti.

İktidara geldiklerinde sözlü mülakatları kaldıracaklarını belirten CHP lideri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Twitter hesabını etiketleyerek şöyle yazmıştı: “Gençlere propaganda yaparsın, şiir okursun, şarkı söylersin. Oy için yapmayacağın şey yoktur senin. Sonra bir kısım gencin haklarını gasp edersin, beslemelerine peşkeş çekersin. Bakanından yanıt bekliyorum, haberin olsun!”

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) aralık ayının başında yıllık enflasyonu yüzde 21,31 olarak açıklaması sonrası Kılıçdaroğlu TÜİK’i ziyaret etmek istemiş ancak görevliler kapıyı açmamıştı. Kılıçdaroğlu, “Rakamları doğru olsa kapılarını sonuna kadar açarlar” demişti.

Daha sonra bir televizyon programında konuşan Erdoğan CHP liderine kapısını açmayan TUİK’i tebrik etmişti.