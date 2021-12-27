TÜİK başkanı, Kılıçdaroğlu’nu neden kapıda bıraktığını anlattı

TÜİK Başkanı Prof. Sait Erdal Dinçer, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na randevu vermemesi ile ilgili “Kurumu siyasi tartışmaların bir parçası haline getirmek istemedim. Bu kurum siyasetten uzak, tartışmalardan uzak kalıp ülkenin en kritik verilerini üretmeli. Çok hayati bir iş bu. Görüşmeme nedenimiz budur” dedi.

Dinçer, TÜİK’inkinden çok yüksek bir enflasyon hesabı çıkaran ENAG’la yüzleşeceklerini de duyurdu.

Kurumun aralık ayının başında yıllık enflasyonu yüzde 21,31 olarak açıklaması sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK’i ziyaret etmek istemiş ancak görevliler kapıyı açmamıştı. Kılıçdaroğlu, “Rakamları doğru olsa kapılarını sonuna kadar açarlar” demişti.

Habertürk’ten Kemal Öztürk’e konuşan Dinçer, “Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi kabul etmediniz” sorusunu şöyle yanıtladı: “Kurumu siyasi tartışmaların bir parçası haline getirmek istemedim. Bu kurum siyasetten uzak, tartışmalardan uzak kalıp, ülkenin en kritik verilerini üretmeli. Çok hayati bir iş bu. Görüşmeme nedenimiz budur.”

Dinçer, “Ancak görüşmeyerek sanki sakladığınız bir şey varmış gibi imaj yarattınız. İnsanların kuruma güveni sarsıldı” ifadelerineyse şu yanıtı verdi: “Biz aslında aralık ayı içinde kurumu basına ve konu uzmanlarına açmayı planlıyorduk. Hatta alternatif enflasyon ölçen Prof. Veysel Ulusoy ve ekibini de davet edecektik. Kendisiyle görüştüm. Zaman planlaması yapıyorduk. Sonra da ekonomi ve finans yazarlarını, uzmanları davet edecektik. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu’nun aniden talebi tüm bu çalışmaları ertelememize neden oldu. Ben gerçekten hayatım boyunca hiç siyasetle uğraşmadım. Tüm hayatım akademi. Kurumu da siyasi tartışmaların parçası olmaması için korumaya çalıştım. Belki sonuçları farklı oldu. Ancak niyetim kurumu dışa kapatmak asla değildir.”

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 58,65 olarak hesapladı. Kasım ayında aylık artış 9,91 oldu.

Dinçer, ENAG hesaplamaları TÜİK’in duyurduğu rakamlar arasındaki farkın büyük olmasıyla ilgili ”Biz onların yaptığı araştırmaları inceledik. İnternet üzerinden topladıkları verilerde ciddi hatalar tespit ettik. ENAG yanlış veri topladığı için sonucu böyle buluyor” dedi.