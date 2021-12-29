KPSS mağdurlarıyla buluşan Kılıçdaroğlu: Bakandan randevu talep ettim, hala ses yok

Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) derece yapıp sözlü mülakatta elenen gençlerle buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den randevu talep ettiğini fakat yanıt alamadığını söyledi.

Fotoğraf: CHP Fotoğraf Servisi

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok kişi puanının yüksek olmasına hatta derece yapmasına rağmen mülakat puanıyla elendiği sonuçlarını sosyal medya üzerinden paylaşarak tepki göstermişti.

Mülakatla elenen isimlerle buluşan Kılıçdaroğlu, sözü KPSS mağdurlarına verdi.

Gençlerden biri sınavdan 79 aldığını fakat mülakatta puanının 56’ya düşürüldüğünü belirterek “İki gündür uyku uyuyamadım. Yollardayım. Kurum kurum geziyorum. Emeğimizin ve hakkımızın bize geri verilmesini umuyorum” ifadelerini kullandı.

Başka bir KPSS mağduru ise alanında 733 kontenjan arasından Türkiye 68’incisi olduğunu belirterek, “Mülakattaki hocalarımın beni tebriklerle uğurlamasına rağmen 55 puan aldım. Benim gibi bir sürü insan var. Çok mağduruz” dedi.

Felsefe alanında 149 kontenjanda ilk 100’ün içerisinde olduğunu belirten başka bir aday ise 54 mülakat puanıyla elendiğini belirtti.

‘Mülakat belasını kaldıracağım’

Daha sonra konuşan CHP lideri özetle şunları söyledi:

* Onlara özür borcumuz var. Yetkililere sabahtan beri ulaşamıyoruz. Bakan beye ulaşamıyoruz.

* Buna hepinizin itiraz etmesi lazım. 84 milyonun itiraz etmesi lazım. Babaların annelerin çocuklarını nasıl yetiştirdiklerini hepimiz biliriz. Anne babaların haklarını çalmak kimin hakkıdır?

* Daha önce benzer olaylar çıkınca Danıştay bir karar verdi. Bir puan aralığı belirliyor. Yazılıda alınan puanla mülakatta verilen puan arasında bir aralık belirlemeleri gerekiyor. Danıştay’ın kararına uymuyorlar.

* Bütün siyasi partiler, Danıştay’ın kararına uyulması için görüş birliğine vardılar. TBMM’nin milli eğitim kararına, Danıştay kararına uymayacaksınız; çalışkan öğrencilerin hakkını yiyeceksiniz.

* İktidara geldiğimizde bu mülakat belasını kaldıracağım. Ne mülakatı kardeşim ya?

‘Erdoğan, bakanından yanıt bekliyorum’

Kılıçdaroğlu daha sonra iki tane tweet atarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a şöyle seslendi: “KPSS’deki mülakat rezilliğini konuşmak üzere, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den randevu talep ettim, hala ses yok. Anlaşılan eğitimden daha önemli işleri var. Saray hükümeti görüşmelerden kaçarak, bu işleri sümen altı edebileceğine inanıyor. Yanılıyor.

Erdoğan, gençlere propaganda yaparsın, şiir okursun, şarkı söylersin. Oy için yapmayacağın şey yoktur senin. Sonra bir kısım gencin haklarını gasp edersin, beslemelerine peşkeş çekersin. Bakanından yanıt bekliyorum, haberin olsun!”