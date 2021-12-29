Liyakat değil mülakat: KPSS’de derece yapan adaydan ‘Hakkımı yediler’ isyanı

AYŞEGÜL KASAP

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 15 bin öğretmenin ataması için yapılan mülakat sonuçları açıklandı. Ancak KPSS’de Türkiye’de dereceye giren adayların mülakatta elendiği ortaya çıktı.

Türkiye’de dereceye giren isimlerden biri olan Hikmet Çiftçi yaşadıklarını Diken’e anlattı.

Şu an bir kırtasiyede çalışan öğretmen adayı sonuca şaşkın ve nedenine anlam veremiyor. Hakkında haberi olmadan açılmış bir dava mı var endişesiyle ilgili kurumlara gittiğini belirten Çiftçi,“Hala düşünüyorum nerede yanlışlık yaptım? Hayatım boyunca benim karışmış olduğum bir eylem yok. Bir kavga yok” dedi.

MEB yetkililerinin, Çiftçi’nin “Neden elediniz” sorusuna yanıtıysa “Bizim yapabileceğimiz bir şey yok” oldu.

Fotoğraf: DHA

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için adaylar KPSS sınavından sonra sözlü sınava tabi tutulmuş ve kendilerine dört soru sorulmuştu. Sonuçlarıysa 27 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Ancak açıklanan sonuçlar KPSS’de yüksek puan alan adayların mülakatla elendiğini ortaya koydu.

Çok değil, geçen ay Türkiye, KPSS’de yüksek puan alan ancak atanamadığı için inşaatta çalışmak zorunda kalan bir öğretmenin ölümüyle sarsılmıştı. Beden eğitimi öğretmeni olan 23 yaşındaki Fedai Altun, elektrik trafosu boyarken akıma kapılarak hayatını kaybetmişti.

Altun ölümünden önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımındaysa, inşaatta çalıştığı fotoğrafın üzerine “Alın size 83 puanın mülakatı” diye yazmıştı.

‘Mülakat çok başarılı geçti’

2020’de beden eğitimi bölümünden mezun olan Hikmet Çiftçi, KPSS ve mülakat sürecini şöyle anlattı: “Bu yıl derece yapacağım ki atanabileyim dedim ve oturdum çalıştım. Kendi alanımda Türkiye 33’üncüsü oldum, 88 puan aldım. Mülakata girdik, mülakat çok başarılı geçti, komisyondaki hocalar beni çok beğendiler ‘Sınavınız çok başarılı geçti, tebrik ediyoruz, hayırlı olsun’ dediler.“

Çiftçi yaklaşık bir buçuk milyon adayın girdiği KPSS sınavında ilk 100’e girmesine rağmen elendi.

Mülakatta sorulan dört sorudan dördünü de yanıtlayan Çiftçi “Sonucu görünce büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Sonucun neden böyle geldiğini anlamadım” dedi.

Beden öğretmeni kırtasiyede çalışıyor

Şu anda kırtasiyede çalışan öğretmen adayı nişanlı ve evlilik hazırlığında. Türkiye’de derece yaptığı ve mülakatı da başarılı geçtiği için olası atama kapsamında kendine yer bakmaya bile başladığını aktardı: “Ama ne yazık ki, ben ve benim gibi binlerce kişi şu anda büyük mağduriyet yaşıyor.”

‘Karıştığım bir eylem yok’

Çiftçi sonuçların açıklandığı ertesi gün soluğu ilgili kurumlarda aldığını söyledi: “Sabah gitmediğim kurum kalmadı. Elenme nedenini anlamaya çalıştım. Adıma benim hakkımda açılmış benden habersiz bir dava mı var acaba diye baktım. Hayatım boyunca ben ifadeye bile çağrılmadım. Ne ben ne ailem hayatım boyunca emniyetin önünden bile geçmiş insanlar değiliz. Kardeşim iki yıl önce atandı öğretmen, abim öğretmen. Hala düşünüyorum nerede yanlışlık yaptım? Hayatım boyunca benim karışmış olduğum bir eylem yok. Bir kavga yok.”

MEB: ‘Yapabileceğimiz bir şey yok’

Çiftçi’ye MEB yetkilileriyle de görüşüp görüşmediğini sorduğumuzda şu yanıtı verdi: “MEB’e de gittim. ‘Neden beni elediniz benim hakkım yenildi’ dedim. Yetkililer bana ‘Bizim yapabileceğimiz bir şey yok’ dedi.”

‘Sonuna kadar hakkımı arayacağım’

3 Ocak-7 Ocak tarihleri arasında itirazda bulunacağını belirten Çiftçi hakkını sonuna kadar arayacak: “Avukatımla da görüştüm, zaman kaybetmeden dava açacağım. Ben hakkımı hukuki olarak – olumlu bir sonuç alamayacağımı bildiğim halde, çünkü şu anda öyle bir ortamdayız- sonuna kadar hakkımı arayacağım. Burada şu an yenilmiş bir hak var. Ben mazlum durumdayım şu anda. Benim hakkımı yediler.”

Sosyal medyada ‘Mülakata hayır’ etiketi

KPSS’de yüksek puan almasına rağmen elenen mülakat mağdurları ‘Mülakata hayır’ etiketiyle yaşadıkları haksızlığı yazdılar.

Dereceye giren biyoloji bölümünde Sultan Fidan KPSS’den 87,83 puan aldı. Ancak mülakat puanı 55 olduğu için elendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenen Fidan şöyle dedi: “İki yıldır emek verdiğim, gecemi gündüzüme kattığım KPSS’ de, bölümümde birinci oldum. Alanımda doktora yapıyorum. Hangi kıstasa göre elediniz?”

Almanca bölümünden Binnur Karakoyun ise KPSS’den 91,51 puan aldı. Mülakat puanıysa 51. Tepkisini şu ifadelerle dile getirdi: “Ben bu sınava karnımda bebeğimle çalıştım gecemi gündüzüme kattım 8 aylık gebeydim sınava girdiğimde Covid-19’dun üstelik. Bebeğime bir şey olmasın diye ağlaya ağlaya çözdüm soruları bu mu adalet ? Aldığım puanı hiç etmeye ne hakkınız var?”

Felsefe bölümünden Sare Halıcı 92 puan aldı ancak mülakatta 58 puanla elendi. Halıcı, “Gece gündüz çalışarak aldığım puanın onca emeğimin karşılığı!” dedi.